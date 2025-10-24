El Gobierno destaca que la tasa de paro se sitúa en el 7,71, más de dos puntos por debajo de la media nacional

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desempleo en La Rioja ha descendido en el último año un 21,3 por ciento, con 3.500 personas desempleadas menos, y la tasa del paro se sitúa en el 7,71 por ciento, 2,74 puntos por debajo de la media nacional (10,45), según los datos publicados hoy, 24 de octubre, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2025.

La población activa en La Rioja se sitúa en 167.500 personas, el número más alto de toda la serie histórica de la Comunidad. En concreto, se contabilizan 1.400 más que en el trimestre anterior (+0,86 por ciento) y 6.500 personas más que en el último año (+4,06 por ciento).

Por otra parte, la tasa de actividad se sitúa en el 59,68 por ciento, frente al 59,30 por ciento del conjunto nacional (+0,38 por ciento). Respecto al año 2024, se encuentra 1,61 puntos por encima (58,07 por ciento) y 0,51 puntos superior en comparación a la del trimestre anterior (59,17 por ciento). Por sexos, la tasa de actividad en hombres alcanza el 63,63 por ciento y la de mujeres, el 55,86 por ciento, más de un punto por encima de la media del país (54,71 por ciento).

Estos buenos datos reflejan el dinamismo del trabajo y hacen que la población se anime a incorporarse al mercado laboral. El número de desempleados en La Rioja durante el tercer trimestre del año, según la EPA, se sitúa en 12.900 personas, lo que supone un descenso de 200 parados (- 1,83 por ciento) respecto al segundo trimestre.

En el conjunto del país, el desempleo ha subido un 2,45 por ciento, siendo nuestra Comunidad una de las siete en las que ha descendido el paro durante el último trimestre. Estas cifras reflejan la buena marcha y dinamismo del mercado de trabajo y cómo nuestra Comunidad impulsa el crecimiento del empleo.

Por sexos, la tasa masculina del paro se sitúa en el 6,23 por ciento, un total de 2,74 puntos por debajo de la media nacional (8,97 por ciento). La tasa femenina alcanza el 9,34 por ciento, una cifra 0,79 puntos inferior a la del último año (10,13 por ciento) y 2,77 puntos por debajo a la del conjunto del país (12,11 por ciento).

Respecto a la ocupación, en el último trimestre La Rioja registró 154.600 personas empleadas, la mayor cifra registrada en la Comunidad en toda la serie histórica, con un aumento del empleo en 10.100 personas en el último año (+10,1 por ciento) y en 1.700 personas respecto al trimestre anterior (+1,7 por ciento). La ocupación en La Rioja ha crecido en el último año un 6,97 por ciento, a un ritmo de 4,39 puntos superior al del conjunto del país (2,58 por ciento). El empleo ha bajado en el sector público, mientras que ha crecido en el sector privado, con 2.600 personas más en el último trimestre y 12.800 ocupadas más en el último año.

Por sectores, se registraron 93.000 ocupados en Servicios, 41.400 en Industria, 11.000 en Construcción y 9.200 en Agricultura. Por último, el empleo a tiempo completo en este trimestre contó con 131.100 personas, un 4 por ciento más en relación al mismo trimestre del año anterior, mientras que los ocupados a tiempo parcial alcanzan los 23.500, un 26,3 por ciento más que hace un año.

El total de asalariados alcanza la cifra de 130.500 personas, lo que refleja un ascenso del 8,2 por ciento respecto al tercer trimestre de 2024. Los trabajadores con contrato indefinido ascienden un 10,7 por ciento respecto al año anterior y los que disponen de contrato temporal bajan un 4,5 por ciento en los últimos doce meses.