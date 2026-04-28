El Gobierno destina 250.000 euros al equipamiento del nuevo Centro de Día para personas mayores dependientes de Ezcaray

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, firma un convenio de colaboración con el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, para dotar de equipamiento al nuevo centro de día de Ezcaray - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, han firmado hoy, día 28, un convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Ezcaray para financiar el equipamiento del nuevo Centro de Día para personas mayores dependientes de la localidad, con una aportación autonómica de 250.000 euros.

Cabe recordar que la construcción del nuevo Centro de Día en Ezcaray ha contado con una inversión aproximada de 1.9 millones de euros y dotará a la zona de 20 nuevas plazas, facilitando así la atención a personas mayores en su entorno. Este acuerdo permitirá completar la puesta en marcha de esta nueva infraestructura social, concebida para incorporarse a la red pública de centros de día de La Rioja y ofrecer una atención integral y especializada a las personas mayores en situación de dependencia.

La actuación contempla la financiación del suministro del equipamiento necesario para el funcionamiento del centro, incluyendo mobiliario general, menaje, equipamiento sociosanitario, material ocupacional y de fisioterapia, todo ello adaptado a las necesidades funcionales y de uso de las personas usuarias, con criterios de seguridad, accesibilidad, confort y calidad.

La inversión se enmarca en la línea de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, a través del componente destinado a plazas residenciales, no residenciales y centros de día, y forma parte de la estrategia del Gobierno de La Rioja para reforzar los servicios de proximidad y garantizar una atención social de calidad en todo el territorio, especialmente en el ámbito rural.

La consejera María Martín ha subrayado que "el compromiso del Gobierno de La Rioja es seguir ampliando la red de recursos públicos que permitan a las personas mayores permanecer en su entorno con la mejor atención posible, favoreciendo su autonomía personal y apoyando también a sus familias y cuidadores". Asimismo, ha destacado que "este nuevo Centro de Día en Ezcaray responde a un modelo cercano y accesible, que refuerza la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural y contribuye a fijar población en nuestros municipios".

Con esta actuación, el Ejecutivo regional continúa impulsando la colaboración con las entidades locales para avanzar en una red de servicios sociales más próxima, equilibrada y adaptada a las nuevas necesidades derivadas del envejecimiento de la población.

INCREMENTO PROGRESIVO DE LA RED DE PLAZAS PÚBLICAS EN LA RIOJA

Este nuevo centro de día se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja para incrementar la red de plazas públicas, dar respuesta a la creciente demanda de servicios de atención diurna y garantizar que estos recursos se ubiquen lo más cerca posible de los domicilios de las personas mayores, especialmente en municipios del ámbito rural. Recientemente se ha dado luz verde a la licitación de dos nuevos centros de día.

Por un lado, el Centro de Día de Calahorra, que contará con 60 plazas (30 más que las disponibles actualmente), con un presupuesto de licitación del servicio de 2.643.204,10 euros. Por otro, el nuevo Centro de Día de Arnedo. En este caso, el Gobierno de La Rioja ha adjudicado recientemente el servicio de 119 plazas residenciales y 40 plazas de centro de día (el doble de las contempladas en la licitación anterior) en la Residencia de Personas Mayores 'Ciudad de Arnedo', por un importe de 7.929.013,89 euros. A estos proyectos se suma también el futuro Centro de Día de Cervera del río Alhama, en la planta baja de la residencia de ancianos Fundación Hospital de la Purísima Concepción y Don Felipe Ochoa, que avanza con paso firme.

En febrero se han adjudicado dos de los tres lotes del suministro del equipamiento necesario con un plazo de entrega de noventa días de la formalización del contrato. Este nuevo recurso ofrecerá 20 plazas y reforzará la atención a personas mayores dependientes de la zona con atención diurna y servicios de terapia ocupacional, fisioterapia y comedor. En este sentido, también cabe recordar el nuevo Centro de Día de Aldeanueva de Ebro, cuyas obras acaban de finalizar, que ha supuesto una inversión de 2.877.724,25 euros y dispone de 30 plazas.

Además, el Ejecutivo riojano garantizará la continuidad de 80 plazas en otros tres Centros de Día para personas mayores dependientes mediante la prórroga, por un año, de los contratos de servicio en Santo Domingo de la Calzada (30 plazas, 559.263,74 euros), Alfaro (30 plazas, 538.876,80 euros) y Casalarreina (20 plazas, 402.255,36 euros).

La red riojana de Centros de Día para Mayores está integrada actualmente por 24 recursos: 22 centros con plazas públicas -18 de ellos de titularidad del Gobierno de La Rioja, que suman 642 plazas, y cuatro privados con plazas concertadas, que aportan 209 plazas-. En total, La Rioja dispone de 851 plazas de Centro de Día para mayores, una oferta que se seguirá reforzando significativamente en los próximos años.