El Gobierno destina más de 92.000 euros para financiar dos actuaciones de mejora de los servicios públicos en Villaverde

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y del alcalde de Villaverde de Rioja, Antonio Garza, ha visitado este sábado, 29 de noviembre, esta localidad para inaugurar la reforma del espacio de ocio y sociabilidad de la localidad, unas obras que han supuesto una inversión total de 56.612,85 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha financiado el 87 por ciento.

En concreto, esta actuación ha contado con una aportación autonómica de 49.276,58 euros que se ha consignado a través de dos partidas diferentes. La primera fue rubricada mediante convenio con la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación, que ha destinado 48.237,96 euros para sufragar la ejecución de las obras.

Por otro lado, la Dirección General de Servicios Sociales ha concedido una ayuda de 5.862,42 euros para financiar la compra de equipamiento para el espacio. Esta partida corresponde a la línea de subvenciones en materia de Servicios Sociales para la adquisición de mobiliario y equipamiento.

La reforma, que ha sido promovida y cofinanciada por el Ayuntamiento, y ejecutada por la empresa SCM Reformas, ha comprendido la instalación de una cocina y un pequeño almacén anexo, así como un aseo para personas con movilidad reducida. La cocina, que será utilizada para la realización de cursos y talleres, así como para dar servicio al bar, ocupa una superficie total de 4,9 m 2. Está equipada con una placa de inducción y cuenta con un almacén de 2 m 2 . El cuarto de baño adaptado, de 8,5 m 2 de superficie, ha sido ejecutado sobre un terreno anteriormente en desuso adosado al inmueble. Además, se han renovado los revestimientos e instalaciones necesarias para garantizar la comodidad y funcionalidad del espacio.

Este centro se encuentra ubicado en la planta baja del edificio del Ayuntamiento y una de sus funciones principales es servir como hogar de la tercera edad y sala social para reuniones. Además, alberga el único bar que hay actualmente en la localidad, espacios que son fundamentales para favorecer el encuentro y la conversación en los pueblos y combatir de esta manera la soledad y el aislamiento, en especial de las personas mayores.

La reforma de este espacio, gestionado por la Asociación Amigos de San Antón, va adherido a un programa municipal de desarrollo cultural que persigue la modernización institucional, el manejo sostenible de los recursos naturales y el desarrollo rural con el arte y la cultura como herramientas.

MEJORA DEL TRÁNSITO PEATONAL Y RODADO EN EL CAMPOSANTO

Además, el presidente ha visitado el camino de acceso al cementerio municipal que ha sido objeto de unas recientes obras de pavimentación con el objetivo de mejorar el tránsito peatonal y rodado. En este sentido, se ha instalado un nuevo firme de hormigón, con acabado fratasado rugoso, regularizando la rasante e igualando la alineación, con una anchura uniforme de 4 metros.

El motivo de esta actuación es que el anterior firme de hormigón se encontraba muy deteriorado, con numerosas grietas, socavones y asentamientos, y en algunos puntos, el camino era de tierra. El nuevo pavimento tiene un espesor de 20 centímetros con el objetivo de garantizar su durabilidad.

Esta obra, ejecutada por la empresa Ecosil y cuyo presupuesto ha ascendido a 48.236,96 euros, ha sido cofinanciada por el Gobierno de La Rioja mediante una partida de 43.494,26 euros, correspondiente al Plan de Obras y Servicios Locales de la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación, que supone el 90,17 por ciento de la inversión total.