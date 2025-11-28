El Gobierno de España impulsa 'ReHabita Ventosa' para dar soluciones al problema de la vivienda en el medio rural - DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha participado esta tarde en el Centro Social de Ventosa en la presentación del proyecto ReHabita Ventosa, una iniciativa que busca impulsar la revitalización del pueblo mediante la rehabilitación de viviendas, la innovación social y la puesta en marcha de una plataforma digital de gestión habitacional.

Arraiz ha celebrado la consecución de este proyecto porque "generará oportunidades interesantes" para el municipio que "podrán replicarse en otros lugares del país".

En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha financiado el 90 por ciento del proyecto, cerca de 144.000 de los 160.000 euros totales.

Con esta inversión, el municipio de Ventosa "podrá diseñar el proyecto de redacción de rehabilitación de dos viviendas" así como "la creación de una plataforma digital de gestión habitacional" con el fin "de conocer el mapa de vivienda y la oferta habitacional que puede ofrecer Ventosa", ha explicado la delegada del Gobierno.

Arraiz ha resaltado que el proyecto ReHabita Ventosa "se enmarca dentro del conjunto de acciones implementadas por el Gobierno central orientadas a dar respuesta al desafío de la despoblación y promover el desarrollo sostenible en el medio rural".

Asimismo, la delegada del Gobierno ha informado de que este proyecto es una de las dos iniciativas riojanas que el Gobierno de España seleccionó para favorecer la implantación de proyectos innovadores, el otro tiene lugar en Bañares.

El proyecto no se limita a la reforma física de inmuebles, sino que plantea un trabajo integral: mapeo del parque de viviendas, participación comunitaria, impulso del empleo local y recuperación del patrimonio arquitectónico con técnicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente.

ALQUILER O FÓRMULAS FLEXIBLES

El alcalde de Ventosa, Ricardo Velasco, ha subrayado la importancia del proyecto para el futuro del municipio, ya que "es mucho más que una rehabilitación de viviendas, es una oportunidad para abrir el pueblo a nuevas personas, generar empleo, recuperar nuestras casas y reforzar el sentimiento de comunidad".

ReHabita Ventosa se desarrollará hasta finales de 2026 y las viviendas que posteriormente se rehabilitarán podrán ser destinadas al alquiler o a fórmulas de habitabilidad flexibles, generando ingresos y atrayendo nuevos residentes