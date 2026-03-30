El Gobierno invierte más de 800.000 euros en las obras de reurbanización de la calle Paletillas de Calahorra

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, suscriben un convenio de colaboración para financiar una actuación en el municipio - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, han suscrito hoy, día 30, un convenio de colaboración por el que se establecen las bases para la financiación de las obras de reurbanización de calle Paletillas y su entorno, que ha promovido el Ayuntamiento de la localidad.

En virtud de este acuerdo, cuya firma se ha celebrado en el Ayuntamiento de Calahorra, con la presencia del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y miembros de la corporación local, el Gobierno de La Rioja destinará una partida económica de 813.388,42 euros, que representa el 70% del presupuesto de ejecución.

El consejero ha reafirmado el "trabajo conjunto y la colaboración" con el Ayuntamiento de Calahorra para "mejorar la calidad de vida de sus vecinos", así como el "firme compromiso del Gobierno de La Rioja con los calagurritanos", que se refleja en el esfuerzo inversor realizado en Calahorra durante esta legislatura.

Así, el Ejecutivo regional ha aportado alrededor de 200.000 euros para financiar el equipamiento de la nueva Estación Intermodal, "lo que ha servido para poner en servicio una infraestructura estratégica para esta ciudad", ha señalado Daniel Osés. Además, "hemos destinado más de 600.000 euros para mejorar la carretera LR-482 entre Calahorra y Murillo de Calahorra mediante un refuerzo de firme finalizado en los últimos meses. Y estamos destinando en estos momentos 3,5 millones de euros para habilitar 27 viviendas públicas de alquiler asequible, tanto en la Plaza de la Verdura como en el edificio de Peones Camineros", que contarán con un cupo específico para los jóvenes calagurritanos, ha proseguido.

El proyecto de la calle Paletillas, cuyo coste total asciende a 1.161.983,46 euros, tiene por objeto reorganizar los espacios del viario público para aumentar la superficie de uso peatonal, garantizando la accesibilidad del ámbito.

"CUANTIOSA ACTUACIÓN"

En este sentido, la alcaldesa ha agradecido "el apoyo del Gobierno de La Rioja para poder llevar a cabo esta cuantiosa actuación y tan necesaria para poner fin a los graves problemas de saneamiento y abastecimiento que padecen los vecinos de esta zona de la ciudad desde hace años. Nos comprometimos a mejorar Calahorra y solucionar los problemas de los calagurritanos y lo estamos cumpliendo".

Esta actuación comprende la renovación de la pavimentación, las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas, y del alumbrado público, en una superficie total de 6.123,76 metros cuadrados que abarcan la totalidad de la calle Paletillas y tramos de las calles Basconia, y Ruiz y Menta. Mejora de accesibilidad y seguridad para los peatones Se trata de llevar a cabo una mejora completa de la imagen exterior de la calle, de forma que se consiga una distribución más ordenada de los diferentes usos de la vía, y favorecer la accesibilidad y la seguridad de los peatones y del tráfico rodado.

Además, se pretende dar una solución definitiva a los diferentes problemas que genera el deterioro de las actuales redes subterráneas de servicios. A este respecto, en ocasiones se produce el desbordamiento de los pozos de registro y de las acometidas domiciliarias de garajes y sótanos a consecuencia de episodios de tormentas.

Esta incidencia se debe a la existencia de tramos horizontales y contrapendiente en las redes de saneamiento y con capacidad insuficiente para distribuir el agua precipitada. En este sentido, se prevé duplicar el ramal existente en las calles Basconia y Paletillas con un nuevo colector de 400 mm. Además, se llevará a cabo la sustitución y reubicación del alumbrado público mediante el uso de tecnología LED con el propósito de adaptarlo al reglamento de eficiencia energética en instalaciones exteriores y sus instrucciones técnicas complementarias.

Arceiz pide "paciencia" a los vecinos ante una obra que es "compleja" "Es una obra difícil, compleja y con un plazo de ejecución de un año, que va a ocasionar inconvenientes a los residentes en estas calles céntricas de Calahorra. Por lo que les pedimos paciencia y comprensión. Después de Semana Santa me reuniré con todos los afectados para explicarles los pormenores de la obra", ha finalizado la alcaldesa.