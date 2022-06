Gobierno local reafirma que Puente de Hierro no se va a peatonalizar, ante duda de Cs y PP que promete "despeatonalizar"

El PP considera que "no se puede peatonalizar el Puente de Hierro sin una alternativa de comunicación para la zona norte"

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha reafirmado este jueves, en el pleno del mes de junio, que no se va a peatonalizar el Puente de Hierro, ante las dudas y la desconfianza de los Grupos de la oposición -PP y Cs- que han preguntado sobre este asunto en la sesión, aduciendo además para ello las quejas vecinales de los barrios del otro lado del Ebro, El Campillo y San Antonio.

Así, en respuesta a la pregunta de Ciudadanos, el concejal de Patrimonio Adrián Calonge ha afirmado que "se va a mantener la circulación en ambos sentidos" en el Puente, además de que se "está en trámites que pase 100% a propiedad municipal". Ha recordado la edil de Cultura Carmen Urquía que el proyecto "consensuado", conlleva una plataforma única en la calle Sagasta "y sin restricciones al tráfico".

El portavoz 'naranja', Ignacio Tricio, ha mostrado su "esperanza en que cumplan y que cualquier tema relacionado con la peatonalización sea consensuado con los vecinos". "Si perpetran la peatonalización -ha asegurado poco después el concejal del PP Ángel Sáinz- contra la opinión mayoritaria de los vecinos -una opinión mayoritaria que, para la edil del PSOE Eva Loza, no está demostrada-, el PP lo despeatonalizará".

Por otro lado, el PP ha planteado otra pregunta sobre las gestiones realizadas para enajenar o comercializar los terrenos del PERI Ferrocarril, en lo que la edil 'popular' Mar San Martín ha afirmado que "en estos tres años, no han hecho nada".

En respuesta, el concejal del PSOE Iván Reinares ha señalado que "en la enajenación por expropiación hay problemas con ADIF, y para la compraventa, ADIF no da el visto bueno". "Estamos trabajando para dar salida a una de estas dos fórmulas", ha señalado.

MOCIONES.

En el caso de las mociones, se ha rechazado una planteada por el PP para más medidas de seguridad para el sector del taxi, ya que, como ha apuntado la edil 'popular' Celia Sanz "los taxistas se encuentran con gran crispación y agresividad de la gente, unido a situaciones de ingesta de alcohol, ya ha habido incidentes graves sobre todo en fines de semana".

Así, plantean "cosas sencillas, como son instalar cámaras de vigilancia en las paradas -algo defendido también desde Cs, sobre todo "en las más conflictivas", ha dicho su portavoz Ignacio Tricio-, que haya Policía Local patrullando más asiduamente cerca de las paradas y una reunión de inmediato de Junta Local de Seguridad para más medidas", algo que, tras el encuentro de este organismo el lunes, "no ha ocurrido, nos decepciona".

En el turno en contra, el portavoz del PR+ Rubén Antoñanzas ha afirmado que "como usuario habitual del taxi, no me transmiten esa percepción" a lo que ha añadido que "tampoco veo las medidas, no veo llenar Logroño de cámaras de seguridad".

Algo en lo que tampoco se ha mostrado de acuerdo la edil de UP Amaia Castro o la concejala de Alcaldía, Eva Tobías, "porque el sector nos dice que prefiere otras soluciones", además de defender que sí se abordó el tema en la Junta de Seguridad, en la que se apuntó que la instalación de cámaras debe ser algo que debe contar con un estudio detallado.

Por otro lado, se ha rechazado una moción del Grupo Municipal Cs para realización de un análisis de las necesidades del transporte público por barrios en la ciudad, para, como ha defendido la concejala 'naranja' Rocío Fernández, "que remonte el uso del transporte urbano en la ciudad" tras la pandemia. Para ello, entre otras medidas, propone la gratuidad del bus urbano a lo largo del mes de septiembre.

En el turno en contra de la moción, el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha planteado que la moción "ha parecido interesante y bien intencionada, pero viene un poco a destiempo", ya que muchas medidas ya se están llevando a cabo". Mientras, para el concejal de Desarrollo Urbano Jaime Caballero, la gratuidad un mes "aumentaría el déficit" del servicio.

Ha incidido, en el mismo sentido, que la moción "plantea un debate falso", aunque ha reconocido que el transporte urbano, si bien en 2021 recuperó un 17% de lo perdido durante el Covid-19, "aún está un 23% por debajo de los datos prepandemia". "Necesitamos un sistema efectivo, tenemos planes estratégicos y los estamos poniendo en marcha", ha dicho.

En el turno de portavoces, por el PR+ Rubén Antoñanzas, ha defendido que "tenemos un gran servicio de autobuses que da servicio a las necesidades de la ciudad, y, aunque sí está perdiendo usuarios, algo que es general, mes a mes nos vamos recuperando".

Y la concejala del PP Patricia Lapeña ha criticado, por su parte, que "dejan fuera de sus políticas al transporte urbano, en contra de lo que dice Europa y los expertos en la materia, solamente quieren implantar su ideología, sin Búho hasta hace dos semanas o con una sola línea que pasa por Vara de Rey".

Igualmente, se ha rechazado una moción del PP sobre la participación de los voluntarios en las fiestas de San Bernabé y por la creación de un espacio divulgativo de tradiciones populares, "para exhibir logroñesismo", como ha defendido el concejal 'popular' Ángel Sáinz, quien ha reseñado que "sin su participación, este año se quedarían en un cartel, dos misas y tres banderazos". "Para organizar San Bernabé, hace falta tener ilusión por Logroño, y no la han tenido", ha asegurado.

En el turno en contra, el regionalista Rubén Antoñanzas ha pedido al PP "que escuche pero no siempre al mismo, sino a todos los voluntarios", al tiempo que ha reivindicado el papel del PR+ en la recuperación de San Bernabé "tras el abandono y la desidia de los Gobiernos del PP hacia estas fiestas, y eso aún dura".

Por UP, su portavoz José Manuel Zúñiga ha reseñado que los Sanbernabés de este año, de 8 al 12 de junio, tienen más de 360 actos, "con participación de colectivos, grupos, cofradías y por supuesto, con los voluntarios, no mientan cuando dicen que no se les ha tenido en cuenta", ante lo que les ha pedido "seriedad".

El concejal de Festejos, Kilian Cruz, ha reconocido el trabajo de los voluntarios y de los grupos, "eso sí es logroñesismo", contando "con 200 voluntarios" para el desarrollo de unas fiestas, que, como ha recordado, "son de Interés Turístico Nacional". Para cerrar el debate, el alcalde ha valorado "la vuelta a celebrar San Bernabé tras dos años complicados" y ha acusado al PP de presentar la moción "para malmeter".