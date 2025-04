Gobierno local ve "un lío administrativo de muy poco recorrido" el problema con actas de mesa de trabajo del PGM

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Un lío administrativo de muy poco recorrido" es como ha definido el concejal delegado de Urbanismo y Plan General, Javier Martínez Mancho, el problema surgido con una serie de actas derivadas de reuniones de la mesa de trabajo para la revisión del PGM. Algo, ha añadido, además, que "no tiene ninguna importancia para el desarrollo de la revisión" ya que se han incorporado al expediente correspondiente.

Así lo ha dicho el concejal durante la comparencencia en el pleno sobre este asunto, solicitada por el Partido Riojano. Como ha expuesto su portavoz, Rubén Antoñanzas, "hay muchos intereses económicos dentro de la revsión del PGM", recordando que se encargó a una empresa "que incumplió y sobre la que se planteó por parte de los técnicos resolver el contrato".

Ha señalado que, "en medio de este proceso", el responsable de esta firma participó en un acto preelectoral del PP -en las elecciones municipales de 2023-. Antoñanzas ha continuado relatando que, una vez que Conrado Escobar accedió a la Alcaldía de Logroño, "decidió salvar ese contrato", lo que, a su juicio, llevó a un cambio de criterios de la revisión, "rompiendo el consenso existente hasta entonces".

"En meses, hemos ido mostrando cuestiones que chirrían", ha dicho el edil regionalista, quien ha resumido la situación señalando que, en una de las reuniones de la mesa de trabajo para la revisión del PGM, la directora general de Urbanismo en aquel momento, puso reparos al cambio de esos criterios.

El problema, a juicio del edil del PR+, surge con las actas de la mesa, que presentan diferencias entre las que recibieron un su momento los participantes y otras que aparecieron firmadas posteriormente, por lo que ha reclamado que "tienen que explicarnos lo que ha pasado o si no, tomar medidas".

En su explicación, Martínez Mancho ha afeado a Antoñanzas que "su relato está trufado de pequeños datos, que son el 'absolutum totum revolutum' al que nos tiene acostumbrados", al tiempo que ha lamentado que este asunto haya salido de la mesa de trabajo "que es donde hay que tratarlo y donde la semana pasada ya se aclaró".

Y ha pasado a detallar el edil que la mesa de trabajo para la revisión del Plan General se constituyó, en el seno del Consejo Social, en el año 2020 "para alcanzar el máximo consenso", aunque ha hecho especial hincapié en que "una regulación reglada sobre su funcionamiento" ni tampoco tiene carácter vinculante ni se realizan votaciones.

"Todas las reuniones se han desarrollado con normalidad y sin ningún problema", ha incidido Martínez Mancho, quien se ha retrotraído al momento en el que cambió la composición de esta mesa, tras las elecciones de 2023, y a una posterior modificación del organigrama municipal, en el que la anterior directora general fue sustituida por otra persona.

En este proceso, en el que se enmarca también lo relativo al cambio de criterios para la revisión -algo que el concejal ha justificado como una necesidad para adaptarlos a nuevas normativas-, y en un momento dado, se pidieron las actas de las dos reuniones anteriores de la mesa, "y los borradores, porque eran eso, borradores, no aparecían, puede haber habido un retraso, una falta de búsqueda o error en las carpetas en las que se almacenaba, puede haber habido un despiste".

Y, una vez pasado este momento, "sin que nadie echara nada en falta ni presentara ninguna sugerencia", Martínez Mancho ha dicho que "hace nada, nos enteramos -por la llamada de un periodista local, ha especificado- de la existencia unas actas firmadas" de esas dos reuniones previas, con la única diferencia con las que se realizaron después de "un añadido de cinco líneas en la primera" y "un ligero ajuste, eliminando algo, en la segunda".

"En la reunión de la semana pasada, se preguntó a los asistentes, y, con su acuerdo, se han tomado como acta las firmadas, no hay mayor problema. Han sido incorporadas al expediente y no hay problema, puede haber habido un despiste. Lo lamentable es que si alguien sabía que existían esas actas no se haya dicho, es una deslealtad aprovechada para ruedas de prensa y titulares de prensa", ha criticado.

Y a la crítica de Antoñanzas de haber recibido lo que el edil regionalista ha dicho que percibió como amenazas, el concejal delegado de PGM ha rebatido que "el único que ha amenazado es quien ha dicho que iba a poner una denuncia por falsedad documental".

Ha aprovechado Martínez Mancho para avanzar que "en próximas semanas veremos posibilidades de avances", mientras que ha reiterado que "es un lío administrativo de muy poco recorrido, no tiene ninguna importancia para el desarrollo de la revisión del Plan General" y ha defendido continuar con la misma firma del contrato inicial "por interés general del Ayuntamiento, un cambio de contrato hubiera generado ahora mismo un gran retraso".

Han intervenido también en la comparecencia la portavoz de Unidas Podemos-IU, Amaia Castro, que ha apoyado las críticas de Antoñanzas, recordando que el contrato, "cuando el seño Escobar llega a alcalde, estaba con numerosos reparos, una cuantiosa multa y dos informes, técnico y legal, para resolverlo". "Pero no se hace nada. Se cambian los criterios en 20 días, con una increíble rapidez, que acaban yendo a pleno por urgencia, mientras que la directora general es cesada. Tengo muchas preguntas para el alcalde, pero una es ¿estará Ezquiaga en su precampaña de 2027?", ha finalizado Castro en referencia al contratista.

Y, por último, el portavoz del PSOE Luis Alonso ha lamentado que "estamos en una especie de 'atrapados en el tiempo', porque seguimos hablando de la revisión del PGM, que lleva sin hacerse muchos años y estamos a ya a media Legislatura y seguimos sin nada".

Ha coincidido en que el cambio de los criterios "rompió consensos, pero aún así, desde entonces, no ha habido nada, seguimos atrapados en lo administrativo". "Una revisión de un Plan General merece más seriedad, es el documento municipal más importante. No sabemos en qué estado está, convoque a los grupos para salir de este tunel del tiempo en el que andamos metidos", ha finalizado.