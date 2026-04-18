El Gobierno recibe la Placa de Plata de la Federación Española de Triatlón por su impulso al triatlón riojano

El Gobierno de La Rioja recibe la Placa de Plata de la Federación Española de Triatlón por su impulso al triatlón riojano - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona Azpilicueta, ha recogido hoy, 18 de abril, en el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español (Madrid), la Placa de Plata concedida al Gobierno de La Rioja en el marco de la Entrega de Distinciones 2026 de la Federación Española de Triatlón (FETRI).

El reconocimiento distingue el apoyo, la colaboración institucional y la progresión experimentada por el triatlón en La Rioja, consolidando a la comunidad como un territorio comprometido con el crecimiento de esta disciplina tanto en el ámbito competitivo como en el de base.

El Gobierno de La Rioja colabora de forma activa con la Federación Riojana y la Española de Triatlón en la organización de diversas pruebas autonómicas y nacionales, entre ellas las competiciones celebradas en Calahorra, sede de eventos regionales y de campeonatos de España en distintas modalidades. Asimismo, impulsa el triatlón femenino a través del programa Amazonas, orientado a incrementar la participación de mujeres en este deporte y a reforzar su proyección competitiva.

Además, el Ejecutivo regional facilita la preparación en el Centro de Tecnificación Deportiva Adarraga de los deportistas seleccionados por la Federación, poniendo a su disposición instalaciones y recursos que favorecen su rendimiento y evolución deportiva.

La entrega de la Placa de Plata se ha celebrado durante un acto institucional presidido por el presidente de la FETRI, José Hidalgo, junto al presidente de World Triathlon, Antonio Arimany, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

En la categoría de Placas de Plata, el Gobierno de La Rioja ha sido reconocido junto al CAEP Soria, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Junta de Extremadura, RTVE y el Grupo Prisa, en un listado que reúne a instituciones y entidades que han contribuido de forma significativa al crecimiento del triatlón español.