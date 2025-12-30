El Gobierno regional mantiene los precios públicos de la Universidad de La Rioja el próximo curso

Archivo - La Universidad de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado, en su última sesión del año, la modificación del Decreto que tradicionalmente regula las tarifas universitarias con la intención de congelar los precios públicos de la UR y añadir también la exención total a víctimas de violencia de género y descendientes y a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

En concreto, este Decreto regula los precios públicos a satisfacer por los servicios académicos prestados por la Universidad de La Rioja (UR), los cuales se mantendrán sin incrementos respecto al curso anterior.

Establece los precios públicos y derechos conducentes a la obtención de los títulos universitarios de grado, máster y doctorados, así como a otros servicios académicos y administrativos, garantizando la estabilidad de las tasas universitarias.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, a la vez que ha recordado que a estas dos exenciones se suman la congelación de los precios que se prestan en el apoyo por la educación pública superior y, concretamente, con la UR.

La normativa establece la exención total del pago de dichos precios públicos a las personas víctimas de violencia de género, así como los descendientes que dependan económicamente de ellos. También están exentos los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital.

En ambos casos, deberán abonar únicamente las tarifas administrativas correspondientes.

A esta iniciativa del Gobierno regional de no subir los precios públicos de la UR, se suma la primera matrícula gratuita para universitarios riojanos que estudian primer y segundo curso en centros públicos de la Comunidad, con el objetivo de facilitar a todos los jóvenes riojanos el acceso a los estudios superiores y la igualdad de oportunidades.

El consejero ha recordado que éste es el periodo presupuestario con más aportación histórica de financiación estructural del Gobierno de La Rioja a la UR, con más de 53 millones de euros, "con una política clara de gratuidad de la matrícula universitaria para todos nuestros estudiantes".

A ello se añade también el incremento de las titulaciones, "particularmente y muy significativamente en el caso de Medicina".

Una muestra, ha dicho Domínguez, del "apoyo decidido" del Gobierno riojano por la educación superior pública en la región.