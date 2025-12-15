El Gobierno de La Rioja actualiza las bases de sus becas formativas en Biblioteconomía y Archivística

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado este lunes, en el Boletín Oficial de La Rioja, la nueva Orden que actualiza y amplía las bases reguladoras de las becas de formación dirigidas a titulados en las áreas de Archivística, Biblioteconomía, Museología y Conservación-Restauración.

El objetivo es reforzar su capacitación técnica y facilitar su acceso al ámbito profesional mediante una formación práctica y tutorizada en centros culturales de referencia de la comunidad.

Estas becas, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, tendrán una duración de doce meses prorrogables hasta un máximo de tres años.

La finalidad de estas becas es ofrecer a jóvenes titulados la posibilidad de adquirir experiencia real en entornos profesionales altamente especializados, permitiéndoles aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

Las estancias formativas están orientadas a consolidar competencias esenciales para el ejercicio de profesiones altamente demandadas en el ámbito de la gestión documental, la administración de bibliotecas, la conservación preventiva y la gestión museística.

Del mismo modo, contribuyen al relevo generacional y a la actualización técnica de los servicios culturales públicos, asegurando que los centros de referencia de la región cuenten con perfiles cualificados capaces de afrontar los retos actuales en materia de preservación, digitalización, atención al público y difusión del patrimonio.

La Orden sustituye y deja sin efecto la normativa vigente desde 2013, incorporando una regulación adaptada a las necesidades actuales del Sistema de Bibliotecas y Archivos, y ahora también del Museo de La Rioja.

Entre las principales novedades destaca la ampliación del ámbito formativo a Museología y Conservación- Restauración, lo que permitirá a los futuros profesionales adquirir experiencia directa en la gestión de colecciones, la coordinación de actividades culturales, la comunicación pública del patrimonio y los tratamientos preventivos y activos sobre bienes culturales.

El texto establece con detalle los requisitos de acceso, el procedimiento de solicitud y valoración, la composición de las comisiones evaluadoras y las obligaciones de los beneficiarios.

Asimismo, delimita el contenido formativo de cada beca, el régimen de tutoría, la certificación de aprovechamiento, las incompatibilidades y las condiciones de interrupción, renuncia o pérdida de la beca.

Las becas incluyen una dotación económica mensual que se especificará en cada convocatoria y cuyo abono quedará supeditado al informe de aprovechamiento emitido por el tutor. Al término del periodo formativo, los participantes recibirán un certificado acreditativo de su experiencia y especialización en el área correspondiente.

Con esta actualización normativa, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la cualificación de nuevos profesionales de archivos, bibliotecas y museos, consolidando una política sostenida de apoyo al talento joven y al fortalecimiento de los servicios culturales públicos.

Esta línea de trabajo contribuye a la preservación, gestión y difusión del patrimonio riojano y a la mejora continua de los recursos culturales disponibles en toda la región.