El Gobierno de La Rioja avanza en la nueva planificación industrial junto a los representantes del Diálogo Social

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo continúa avanzando en la elaboración de la nueva planificación industrial de La Rioja, una estrategia que se está construyendo desde el consenso y la cooperación con los agentes del Diálogo Social, y que guiará el crecimiento de la región en los próximos años.

El encuentro celebrado hoy, día 17, al que han asistido la consejera Belinda León y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; el secretario general de la FER, Eduardo Fernández; el secretario general de UGT, Jesús Izquierdo; el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Afines, Juan Carlos Alfaro; el secretario general de CCOO, Rodrigo Alfaro; el secretario general de Industria de CCOO, Miguel Ángel Rello; ha permitido compartir los avances realizados para seguir dando forma a una hoja de ruta que camina hacia un modelo industrial más sostenible, digital e internacionalizado.

Este plan de trabajo aspira a mantener un elevado porcentaje del PIB industrial; incrementar la productividad en las empresas riojanas y el valor añadido del PIB de La Rioja; incorporar talento; fomentar la descarbonización; e impulsar la introducción de tecnologías avanzadas en aras de aumentar la productividad del tejido empresarial y atraer inversiones de calidad.

León ha destacado que la estrategia industrial "se está construyendo desde el diálogo, con la participación activa de todos los agentes sociales y económicos, porque solo desde el consenso podremos tener una industria más fuerte, más innovadora y más sostenible; y con la mirada puesta en los grandes retos globales: transformación tecnológica, innovación, transición energética, talento especializado y consolidación y estructuración de la apertura internacional de las empresas riojanas".

El actual proceso de elaboración gira en torno a diferentes ejes estratégicos: nuevas tecnologías, industria 4.0 y automatización de procesos, sostenibilidad y economía circular, talento y empleo de calidad, atracción de inversión y apertura internacional, e infraestructuras industriales competitivas y cohesionadas.

Asimismo, pone el foco en los sectores con mayor potencial de crecimiento, innovación y valor añadido, como son la agroindustria avanzada; las energías renovables y tecnologías limpias; tecnología sanitaria y biofarmacia; ingeniería, maquinaria y diseño; y logística, transporte y TIC.

En el marco de este plan, ha explicado la consejera, "la puesta en marcha del futuro parque científico y tecnológico será una línea estratégica, que permitirá a La Rioja consolidar un entorno favorable para la innovación, la atracción de talento y la generación de valor añadido. TECHRIOJA aspira a convertirse en un referente nacional en transferencia de conocimiento y especialización tecnológica, contribuyendo al fortalecimiento del tejido productivo regional y al posicionamiento de la Comunidad como un territorio innovador, competitivo y sostenible".

Hasta el momento, el proceso ha incluido reuniones sectoriales, orientadas a recopilar propuestas concretas para diseñar un modelo industrial adaptado a los retos de la próxima década. A ello, se suma un análisis de la situación actual de la industria en La Rioja y de los planes anteriores, así como una actualización del cronograma de trabajo. En una siguiente fase, se constituirán grupos de trabajo que analizarán el borrador y sus aportaciones, antes de presentar el documento definitivo.

En definitiva, esta nueva planificación industrial forma parte de la estrategia global del Gobierno de La Rioja para modernizar el tejido productivo, atraer inversión y crear empleo estable y cualificado, reforzando el papel de la industria como motor del desarrollo económico de la Comunidad.

Por último, y durante la reunión, se ha informado también sobre las alegaciones que el Gobierno de La Rioja ha presentado a la planificación energética estatal, "un proceso que condicionará el desarrollo industrial y económico tanto de la región como del conjunto del país". "Hemos incidido en la importancia de alinear la estrategia industrial riojana con los objetivos energéticos nacionales, garantizando un marco que facilite la competitividad, la seguridad de suministro y la transición hacia un modelo bajo en emisiones", ha explicado la consejera.

INDICADORES INDUSTRIALES POSITIVOS

En 2024, esta región contaba con 2.040 empresas industriales, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra representa el 9,6% del total de empresas de la región, lo que convierte a La Rioja en la comunidad autónoma con mayor concentración relativa de empresas industriales. A nivel nacional, estas empresas suponen el 1,2% del tejido industrial de España.

Además, la densidad industrial de La Rioja supera la media nacional tanto en relación con la población como con la superficie. En términos superficiales, esta Comunidad ocupa la décima posición, con cuatro empresas industriales por cada 10 kilómetros cuadrados. Sin embargo, destaca especialmente en términos per cápita, situándose en primer lugar en el conjunto del Estado, con 629,3 empresas industriales por cada 100.000 habitantes.