Gobierno de La Rioja convoca seis becas de acción exterior para trabajar en oficinas comerciales de embajadas de España

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, ha lanzado hoy la convocatoria de seis becas de formación en prácticas sobre acción exterior para este próximo año 2026, que permitirán desempeñar un puesto de trabajo en alguna de las oficinas comerciales de embajadas de España. El plazo para presentar solicitudes a través de la sede electrónica de la agencia se extiende hasta las 14.00 horas del próximo 12 de noviembre.

La ADER dota a esta convocatoria de 330.000 euros -cofinanciadas por el Fondo Social Europeo- para alcanzar los objetivos de captación y mejora del talento en nuestra Comunidad Autónoma. "Queremos que este talento joven, que es un eje estratégico, complemente su formación en áreas clave para la promoción y el desarrollo económico de La Rioja", ha incidido el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, en un contexto en el que la gestión empresarial "afronta unos retos que hace pocos años no existían o se producían con una cadencia mucho más pausada".

La orden reglamentaria publicada el pasado 19 de septiembre, y que incluye la convocatoria presentada hoy, "apuesta por promover el talento de nuestros jóvenes universitarios, una necesidad creciente de nuestras empresas cuando se enfrentan a un mercado con creciente incertidumbre, que cambia mucho más rápido".

Por todo ello, "la promoción de estas becas se presenta como una estrategia clave para las empresas que desean atraer y retener el talento más cualificado; al tiempo que mejoran su competitividad en el mercado".

Las becas de acción exterior están destinadas a jóvenes -nacidos en 1995 o años posteriores- riojanos graduados que se enfrentan al reto de complementar su formación mediante la presencia en alguna de las oficinas comerciales de las embajadas que España tiene en el extranjero y acrediten un nivel B2 de inglés.

Las personas beneficiarias de estas becas atenderán las consultas comerciales de las empresas riojanas, colaborarán en las actividades de promoción comercial de la oferta riojana, realizarán estudios de mercado e informes sectoriales, y llevarán a cabo una labor de investigación de mercados, informando sobre la actividad económica, legal y comercial del país.

"El doble objetivo es permitir la incorporación de jóvenes con titulación al mundo laboral, donde podrán complementar la formación reglada que han recibido con una de carácter práctico, y facilitar a las empresas riojanas un recurso oportuno y eficaz en la mejora de su competitividad", ha explicado Pérez Echeguren.

El proceso de selección constará de dos partes. La primera evaluará la experiencia académica, el conocimiento de idiomas e informática del candidato, y la segunda constará de una entrevista personal con presentación. Los candidatos conocen ya los destinos y las asignaciones económicas correspondientes a cada uno: Casablanca en Marruecos (26.500 euros), Dublín en Irlanda (33.000), Lisboa en Portugal (23.500), Milán en Italia (29.900), París en Francia (37.000) y Düsseldorf en Alemania (26.000).