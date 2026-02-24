El Gobierno de La Rioja despliega en Perú una misión técnica para evaluar en terreno su cooperación

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja despliega desde hoy, 24 de febrero, una misión técnica institucional en Perú con el objetivo de realizar el seguimiento en terreno de los proyectos financiados por la cooperación riojana y reforzar la coordinación con las entidades socias en el país.

La visita, encabezada por el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, se desarrolla en los departamentos de Cajamarca, Cuzco y Loreto e incluye encuentros y visitas a iniciativas impulsadas por cinco ONGDs.

Perú es país prioritario para la cooperación riojana, tal y como establece el V Plan Director de Cooperación de La Rioja 2023/2026. En los últimos cinco años (2021- 2025), el Gobierno de La Rioja ha financiado 14 proyectos en el país por un importe total de 2.144.356,72 euros. Desde 1995, la cooperación riojana ha destinado en torno a 10 millones de euros a 121 proyectos en Perú, lo que lo convierte en el país con mayor financiación histórica por parte de la Comunidad Autónoma.

Las intervenciones financiadas en el actual periodo se centran en las áreas de Agua y Saneamiento, Seguridad Alimentaria, y Emprendimiento y Trabajo Digno, ámbitos estratégicos para la mejora de las condiciones de vida, el fortalecimiento del tejido productivo local y la garantía de derechos básicos.

La misión oficial comienza con una visita protocolaria a la Embajada de España en Lima, donde se mantiene un encuentro con el embajador, Alejandro Abellán García de Diego, para exponer los lineamientos generales de la cooperación riojana, así como el detalle de los proyectos y entidades que se visitan durante la estancia. Asimismo, se mantiene coordinación con la Oficina de la Cooperación Española en Perú.

INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE ARCORES ESPAÑA

En el departamento de Cajamarca, la agenda incluye la inauguración del proyecto de Arcores España titulado 'Acceso al agua segura para todos los habitantes de las comunidades de Chororco Alto, Palo Blanco e Iraca Chica, sector Barbaran, promoviendo la gestión sostenible del agua, igualdad de género y protección del medio ambiente'. Esta intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales de Chororco Alto, Iraca Chica Sector Barbarán y Palo Blanco, en la provincia de Chota, mediante la construcción de tres cisternas de agua potable con dos grifos por hogar -interno y externo- y lavaderos.

El proyecto beneficia a 773 personas de 227 familias e incorpora procesos de capacitación comunitaria para promover hábitos saludables, la gestión adecuada del agua y la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones.

En Cuzco, se visita el proyecto de Fundación Entreculturas 'Fortalecimiento del derecho al trabajo decente y a un ambiente saludable para emprendedoras y emprendedores en comunidades rurales de Quispicanchi'. La iniciativa contribuye al ejercicio del derecho humano al trabajo decente y a un entorno saludable para 200 emprendedores y emprendedoras rurales -al menos un 70 por ciento mujeres- de los distritos de Andahuaylillas, Urcos, Huaro, Ccatcca y Ocongate, en la provincia de Quispicanchi.

El proyecto promueve una gestión empresarial eficiente, el acceso a financiación pública y privada, la sostenibilidad ambiental desde un enfoque de economía circular y el incremento de la equidad de género en las organizaciones productivas.

En la región amazónica de Loreto, se incluye la visita al proyecto de ISCOD 'Desarrollo inclusivo y sostenible a través de emprendimientos productivos y diálogo social en la región amazónica de Loreto', que proporciona apoyo integral a tres emprendimientos sostenibles impulsados por colectivos vinculados a poblaciones excluidas. Asimismo, contempla el acompañamiento a asociaciones de 12 comunidades nativas y campesinas situadas en la zona de influencia de la refinería de la empresa estatal Petroperú en Iquitos, facilitando su acceso a programas gubernamentales que ofrecen líneas de crédito y otros servicios.

La agenda incluye también reuniones de trabajo con los equipos en terreno de Kaipacha Inti y Manos Unidas para conocer el avance de los proyectos actualmente en ejecución. En el caso de Kaipacha Inti, se trata de la 'Instalación de un Centro de Acopio de palto y lúcuma en el distrito de Pangoa - Provincia de Satipo - Departamento de Junín'.

Por su parte, Manos Unidas desarrolla la iniciativa 'Mujeres y hombres ejercen su derecho humano de acceso a saneamiento básico, con enfoque de género, en las comunidades indígenas rurales del Valle Sur de la ciudad de Cusco. Fase II'.

A través de esta misión técnica institucional, el Gobierno de La Rioja impulsa el seguimiento directo de sus intervenciones en uno de los países estratégicos de su cooperación, favoreciendo la evaluación sobre el terreno de los resultados alcanzados y el trabajo coordinado con las organizaciones que ejecutan los proyectos.