El Gobierno de La Rioja destina 1.060.000 euros en ayudas a clubes por su participación en ligas nacionales federadas

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha publicado hoy, 24 de octubre, en el Boletín Oficial de La Rioja, la resolución por la que se conceden las subvenciones destinadas a clubes y entidades deportivas riojanas por su participación en ligas regulares oficiales de carácter nacional y de ámbito federado. La cuantía total asciende a 1.060.000 euros, con cargo al presupuesto de 2025.

En esta convocatoria se han beneficiado 67 clubes riojanos que compiten en 16 modalidades deportivas, entre ellas fútbol, balonmano, baloncesto, rugby, waterpolo, triatlón, kárate, hockey hielo, esgrima, orientación, pádel, tenis de mesa o pelota.

Estas ayudas contribuyen a financiar parte de los gastos derivados de su participación en competiciones nacionales, como desplazamientos, material, licencias o arbitrajes. La resolución contempla que las subvenciones se distribuyen en función de la puntuación obtenida por cada entidad, de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden EDC/36/2023, de 2 de junio, que regula las bases de concesión de estas ayudas. En ningún caso la cuantía supera el presupuesto subvencionable presentado por los clubes.

Entre los clubes que reciben mayor subvención por importe, destacan con 52.000 euros el Club Deportivo Anguiano, Club Deportivo Alfaro, Club Deportivo Calahorra y la Sociedad Deportiva Logroñés, todos ellos para su participación en la Liga de Fútbol 2ª RFEF, así como el Club Deportivo Pradejón para su competición en la Liga Fútbol 2ª RFEF Femenina.

Por porcentaje de financiación obtenido, las ayudas más elevadas son para la Sala de Armas de Logroño, con un 47,39 por ciento para su participación en la Liga Nacional RFEE Oro de Espada Femenina, y para el Club Pelotazale Najerino, con un 47,22 por ciento para su presencia en la Liga de Pelota Mano División de Honor. La resolución establece, además, criterios que favorecen la igualdad, la proyección nacional, el impacto social y el retorno deportivo para La Rioja, garantizando que esta inversión pública llegue tanto a clubes de referencia como a entidades que cumplen una destacada función de base y vertebración territorial.

Estas subvenciones reafirman el compromiso del Ejecutivo riojano con el deporte federado, el fomento de la competición y la promoción de los valores asociados a la práctica deportiva, como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. La relación completa de clubes beneficiarios y las cuantías asignadas puede consultarse en el Boletín Oficial de La Rioja del 24 de octubre de 2025 y en el portal del Gobierno de La Rioja www.larioja.org .