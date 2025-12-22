El Gobierno de La Rioja entrega a Aarón Palacio el 'Capote de Paseo' de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2025 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha entregado este lunes los Trofeos Taurinos Comunidad Autónoma de La Rioja 2025 que reconocen, a través de la Dirección General de Justicia e Interior, la excelencia y el mérito de los profesionales del toreo a lo largo de la temporada taurina en la región.

Los galardonados han sido los siguientes: Trofeo 'Capote de Paseo': Aarón Palacio, por su faena del día 23 de septiembre en el 6º toro; Trofeo 'Torero de Plata': al picador Luciano Briceño, por su actuación el día 23 de septiembre en el 1º toro; y Trofeo 'Divisa de Honor': a Naranjero, nº 68 de la ganadería Núñez del Cuvillo, 6º toro del día 23 de septiembre.

Estos reconocimientos suponen una muestra más del compromiso del Gobierno de La Rioja con la tauromaquia como una manifestación cultural de profunda tradición en la Comunidad, que forma parte de su patrimonio y de su identidad colectiva.

En ediciones anteriores, estos trofeos han distinguido a figuras destacadas del toreo, como Diego Urdiales o Roca Rey, consolidando así la trayectoria de estos galardones como referente de prestigio en el ámbito taurino.