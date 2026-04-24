El Gobierno de La Rioja financia las obras de accesibilidad al mirador de las cigüeñas de Alfaro - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han visitado hoy, día 24, la localidad de Alfaro, acompañados de la alcaldesa, Yolanda Preciado, tras la finalización de las obras de mejora de accesibilidad que se han llevado a cabo en el mirador de las cigüeñas y en la plaza de toros.

Por un lado, el Ejecutivo riojano ha financiado al 80 por ciento la actuación en la plaza de toros, concediendo al Ayuntamiento de Alfaro una ayuda total de 38.686,50 euros. Este proyecto ha supuesto una inversión de 48.358,12 euros. En cuanto al mirador de las cigüeñas, el coste de la obra ha ascendido a 42.161,49 euros, de los que el Ejecutivo ha concedido un total de 15.000 euros al consistorio alfareño.

Ambas aportaciones, que suman un total de 53.686,5 euros, el 59,3 por ciento del presupuesto conjunto, se han sufragado a través de la línea de ayudas a municipios y entidades locales menores para la mejora de la accesibilidad en la red viaria y otros espacios de uso público, en la convocatoria de 2025. Las actuaciones han sido ejecutadas por Construcciones Alberto Varea, S.L.

Por un lado, se ha adecuado la accesibilidad en el mirador de las cigüeñas desde la calle Cadenas para mejorar la llegada a este punto de interés turístico y cultural, que es el lugar más adecuado para poder admirar la colonia de Cigüeñas establecida en las cubiertas de la Colegiata de San Miguel y cuyo acceso principal se realiza desde la Travesía del Toril mediante unas escaleras.

En primer lugar, esta obra ha comprendido la demolición de los escalones existentes y la retirada del depósito de gasóleo en desuso que había enterrado en la zona, así como de todas las antiguas canalizaciones que daban servicio a los edificios anexos. Posteriormente, se ha pavimentado el vial con adoquín para favorecer el acceso universal al mirador, incluyendo elementos de señalización podotáctil, y se han instalado pasamos dobles a ambos lados de la calle, así como nuevo mobiliario urbano.

Por su parte, la actuación en la plaza de toros se ha centrado en la eliminación de barreras arquitectónicas y en la creación de un itinerario para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Las obras han consistido en la instalación de un elevador hidráulico, situado en la cara oeste de la plaza, junto a los corrales, para dar acceso desde la planta baja a las gradas. Esta infraestructura, que realiza dos paradas, cuenta con 3,42 m 2 de superficie y capacidad para 4 personas, admitiendo un peso máximo de 350 kilogramos. Asimismo, se ha ejecutado una rampa con una pendiente máxima del 6 por ciento junto a la puerta 18 para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al interior de la plaza y llegar al elevador que da acceso al graderío.

REFORMA DEL ENTORNO DE SAN ANTÓN

El consejero también ha visitado las obras de reurbanización del entorno de la calle San Antón, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 3.224.650 euros y una financiación del Gobierno de La Rioja del 60 por ciento. El proyecto, que comprende la pavimentación de aceras, renovación de redes de agua e instalación de mobiliario, entre otras mejoras, abarca una superficie total de 7.829 metros 2.

Los trabajos ya han comenzado en las calles Sardina, La Paz, Cuartel Viejo y San Antón.