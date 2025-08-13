El Gobierno de La Rioja financia las obras de ampliación y mejora de la calle Santa Lucía en Panzares - GOBIERNO DE LA RIOJA

Para garantizar la seguridad de los vecinos

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y el alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos, ha visitado la localidad de Panzares tras la finalización de las obras de ampliación y mejora de la calle Santa Lucía que han sido cofinanciadas entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento.

Esta actuación, cuyo presupuesto ha ascendido a 69.147,79 euros, ha contado con una aportación del Ejecutivo regional de 56.789,17 euros, que representan el 82% del coste de los trabajos. Dicha cuantía ha sido financiada a través del Plan de Obras y Servicios Locales, correspondiente al bienio 2023-2024, un programa que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación.

COMPROMISO DEL GOBIERNO

El consejero ha enmarcado esta aportación económica dentro del compromiso del Gobierno de La Rioja con "apoyar al Ayuntamiento de Viguera y a todo el medio rural para llevar a cabo obras importantes que mejoran la calidad de vida de los vecinos" y que suponen un paso adelante en el reto de la lucha contra la despoblación.

Esta adecuación, que ha comprendido "dotar de mayor anchura" al acceso de la calle y la "construcción de una escollera", supone "ganar en seguridad no sólo para el tránsito diario de los propios vecinos, sino también porque va a posibilitar la entrada de ambulancias o de cualquier servicio que puedan necesitar", ha destacado Osés.

INYECCIÓN ECONÓMICA

Por su parte, el alcalde ha agradecido esta inyección económica del Gobierno regional, y ha subrayado la "importancia de no olvidarnos de las pequeñas pedanías y núcleos de población" donde es necesario, "pese a que tienen pocos habitantes", seguir invirtiendo para mejorar la calidad de los servicios públicos.

Las obras, que han sido ejecutadas por la empresa Hormigones y Excavaciones S.L., han abarcado la adecuación de dos tramos de la calle, en los que se ha ejecutado un nuevo pavimento de solera de hormigón que abarca una superficie de 433,30 m2.

Asimismo, se ha llevado a cabo de la ampliación del ancho del vial en el primer tramo, mediante la retirada de los muros de canto rodado y de tierras en la margen derecha, y la construcción de una escollera de piedra caliza de cantera, a modo de muro de contención de tierras de las parcelas situadas a cota superior de la calle.

También se ha efectuado la retirada de la totalidad de la valla-defensa del primer tramo, situada en el arranque de la calle desde la N-111 (margen izquierda), para su mejora y posterior colocación. Además, ha sido necesario levantar el pavimento anterior y retirar tierra para dotar a la nueva calzada de una capa de zahorras y solera de hormigón.

CALLE SANTA LUCÍA

La calle Santa Lucia es una vía pública de pequeñas dimensiones que transcurre paralela a la carretera N-111, con acceso y salida desde la misma. Son los únicos puntos en los que la trama urbana de Panzares se conecta con la citada carretera. El acceso a la Nacional es muy estrecho, siendo inferior a los 3 metros en algunos puntos.

El primer tramo se desarrolla en pendiente ascendente hacia el propio casco urbano. Comienza en la carretera y está delimitado, en su lateral derecho, por un muro de canto rodado en seco, y en su lateral izquierdo, por una barandilla metálica, tapias de fábrica de piedra y ladrillo, y las edificaciones propias de pueblo.

La anchura del segundo tramo está delimitada por las edificaciones o vallados totalmente consolidados de la calle. Debido a los hundimientos que ha sufrido el pavimento a lo largo de los años, conduce las aguas de lluvia a los edificios que delimitan la calle.

En ambos tramos, el antiguo pavimento presentaba graves deficiencias en relación con sus dimensiones, así como deformaciones y grietas que dificultaban el tránsito.