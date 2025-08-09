El Gobierno de La Rioja financia la última fase de la rehabilitación integral de la Casa Grande de Nalda - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto a la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta, ha participado en la jornada de puertas abiertas del nuevo espacio multiusos que se ha habilitado en el Palacio de la Casa Grande de Nalda.

Durante esta celebración, se ha organizado una exposición a título póstumo del pintor y artista local Alfredo Graña Ruiz, maestro del color y cronista de la luz. Este nuevo espacio se encuentra en la planta baja y semisótano del edificio, que ha sido completamente reformada para darle diferentes funcionalidades.

Esta actuación ha contado con una inversión del Ejecutivo riojano de 187.114,40 euros, financiados a través del Plan de Obras y Servicios Locales correspondiente al bienio 2023-2024. El proyecto, que ha supuesto un coste total de 237.373,21 euros y cuya adjudicataria ha sido la empresa Conter 2000 LJ, S.L., ha comprendido la adecuación de la planta baja para habilitar una sala de usos múltiples, una galería de exposiciones y un espacio para los jóvenes, así como aseo, y aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

Asimismo, se ha demolido parte del forjado de la planta baja, en la sala destinada a exposiciones, para dar continuidad al espacio expositivo en la planta semisótano. Además, en el semisótano se ha reservado un espacio de almacén municipal. En total, se ha actuado en una superficie total de 229,4 m 2 , de los que 112,4 m 2 pertenecen a la planta baja, y 117 m 2 a la planta semisótano.

Las dimensiones de la galería de exposiciones son de 70,1 m 2 , las de la sala de usos múltiples son de 37,6 m 2 , y las del espacio para jóvenes son de 35,9 m 2 . Por su parte, el almacén municipal mide un total de 70,6 m 2 .

Por otro lado, el pavimento se ha ejecutado con baldosas porcelánicas de diferentes medidas, suelo de microcemento y pintura de resina especial. Una actuación con la que se culmina el proyecto de rehabilitación integral del Palacio Casa Grande de Nalda para su transformación en Casa Consistorial, así como espacio para la realización de actividades sociales y culturales que se organicen en el municipio.