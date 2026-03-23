El Gobierno de La Rioja habilita un servicio especial de transporte para "reforzar la conectividad" con el Aeropuerto - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un servicio especial de transporte público "para reforzar la conectividad" con el Aeropuerto Logroño- Agoncillo de cara a los nuevos vuelos regulares impulsados esta legislatura por el Gobierno de La Rioja, en lo que supone "la mayor apuesta conocida" en la historia de la Comunidad Autónoma "por el desarrollo y consolidación" de nuestra infraestructura aeroportuaria.

"Se trata de un proyecto piloto que va a funcionar desde este mismo viernes, día 27 (coincidiendo con el primer vuelo a Barcelona), hasta el 30 de septiembre. Y en función de los datos de ocupación que registre durante estos meses, se decidirá su continuidad a partir de octubre", ha subrayado el consejero durante el acto de presentación del servicio que ha tenido lugar en la terminal riojana.

En el mismo, también han participado las directoras generales de Infraestructuras, y de Turismo y Promoción Territorial, Gema Álvarez y Virginia Borges, respectivamente; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la alcaldesa de Agoncillo, Encarna Fuertes; el director del Aeropuerto, Jon Martínez; y el CEO de Jiménez Movilidad, José Ignacio Jiménez, cuya empresa gestionará el servicio.

PARADAS

El servicio cuenta con un vehículo de 52 plazas, una de ellas para personas con movilidad reducida, dotado con un maletero especial para equipajes voluminosos. Recogerá y dejará viajeros en las paradas del metropolitano de El Arco, La Bene y Monumento al Labrador, así como en la Estación de Autobuses y el Aeropuerto.

Los horarios se adaptarán en todo momento a los vuelos programados, teniendo en cuenta que el servicio llegará al Aeropuerto una hora antes del despegue y partirá hacia la capital 45 minutos después del aterrizaje. Las frecuencias podrán consultarse escaneando el código QR que se colocará en las paradas y en la página web larioja.org/transportes.

RESERVA ONLINE DEL BILLETE

El billete podrá adquirirse, al precio de 5 euros, en el propio autobús, donde será necesario hacer pago en efectivo, o a través de la página web https://jimenezmovilidad.es/, consiguiendo así una reserva de plaza. El servicio estará integrado dentro de la red de Transporte Metropolitano del Gobierno de La Rioja.

Si bien ya existe una línea metropolitana (M-7) que conecta a los pasajeros con la ruta aérea entre Logroño y Madrid, en ambos sentidos, "ante el nuevo escenario que se dibuja con las nuevas rutas aéreas que estamos incorporando y el perfil de pasajero que se espera, mayoritariamente vacacional, con mayor equipaje, hemos dado un paso más con la puesta en servicio de este autobús, que busca un mayor confort y una mejor experiencia de viaje", ha destacado el consejero.

Osés ha enmarcado este nuevo servicio dentro del "compromiso" del Gobierno de La Rioja por recuperar la actividad de una infraestructura que "es un pilar esencial para nuestro desarrollo socioeconómico". Así, ha resaltado "la enorme importancia estratégica del Aeropuerto para el Gobierno de La Rioja: no entendemos un futuro de progreso y prosperidad para La Rioja sin unas buenas infraestructuras que nos conecten con otros puntos geográficos de España y del extranjero".

COMPROMISO INEQUÍVOCO CON EL AEROPUERTO

El compromiso y la determinación de este Gobierno en materia de conexiones aéreas están siendo inequívocos, así como también su apuesta por "posicionar la imagen de La Rioja como destino en diferentes mercados estratégicos", ha enfatizado Osés.

El Aeropuerto se está convirtiendo en una ventana al mundo para los riojanos, pero también y, sobre todo, la puerta de entrada para los miles de turistas que nos visitan cada año y que en 2025 han batido todos los récords en nuestra región.

En este sentido, ha recordado las rutas aéreas puestas en marcha esta legislatura (Barcelona y su conexión con más de 80 destinos nacionales e internacionales; Palma de Mallorca, pendiente de adjudicación; y Canarias, en fase de presentación de ofertas), así como la licitación de la tradicional conexión aérea con Madrid; y durante el año pasado, el refuerzo de la conectividad con la capital de España durante la Semana Santa y la recuperación del puente aéreo con las Islas Baleares.

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja facilitó en 2024 la llegada de la Escuela de pilotos FlyBy, en la que ya se han formado 335 estudiantes de diferentes nacionalidades. Sin olvidar la licitación del primer contrato para establecer vuelos con Londres y otros destinos europeos en el que se sigue trabajando para hacerlo realidad. Gracias al impulso del Gobierno de La Rioja, las aerolíneas han puesto el foco en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo y son varias las que han mostrado su interés por operar en nuestra Comunidad. "Estamos ante un futuro de crecimiento muy prometedor para los próximos meses", ha afirmado Osés.

Además, el aeropuerto ha obtenido recientemente la categoría siete, lo que significa que "contamos ahora con mayor dotación (de recursos y personal) para dar mejor servicio y creo que esta apuesta ha servido para consolidar nuestro Aeropuerto".

GARANTIZAR COMUNICACIONES MODERNAS, ÁGILES Y DE CALIDAD

El alcalde de Logroño ha destacado la determinación del Gobierno de La Rioja "por aprovechar un recurso magnífico y optimizar todas las posibilidades que brinda el Aeropuerto. Eso evidentemente supone un beneficio para toda la Comunidad Autónoma, pero más en concreto para la ciudad de Logroño".

Según Escobar, las nuevas conexiones aéreas suponen "un paso más en ese escenario que se abre para Logroño, que está marcado por la nueva movilidad, por las nuevas exigencias de conectividad y que evidentemente nos llevan a concentrar todas las energías institucionales y políticas en la necesidad de seguir mejorando las comunicaciones".

Por su parte, la alcaldesa de Agoncillo ha señalado que este nuevo servicio de transporte "es necesario para conectar directamente la capital con el Aeropuerto y también para facilitar a los usuarios un transporte público sostenible y, además, reforzar el papel estratégico que tiene el aeropuerto en nuestra comunidad para dar una mejor salida al exterior a nuestra región".

"En 2026 el número de pasajeros sigue en ascenso" Finalmente, el director del Aeropuerto ha afirmado que "el tráfico aéreo en el Aeropuerto Logroño-Agoncillo sigue creciendo. Hemos tenido un año 2025 histórico en número de operaciones y en 2026 el número de pasajeros sigue en ascenso. Esta demanda de tráfico aéreo se traduce de forma natural en una necesidad de mayor servicio de transporte terrestre hasta nuestras instalaciones. Por este motivo nuestra valoración de cualquier iniciativa que potencie el servicio al pasajero, las opciones que tiene el pasajero y, en última instancia, la interconectividad entre los modos de transporte, es muy bien recibida y la valoramos positivamente".