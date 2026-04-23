El Gobierno de La Rioja impulsa una convocatoria adicional de ayudas para la adquisición de vehículos

Archivo - Vehículo en exposición en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado una convocatoria de ayudas adicional para la adquisición de vehículos, que está dotada de 1 millón de euros, como anunció el presidente Gonzalo Capellán el pasado mes de marzo en el Parlamento.

El éxito y la demanda de la anterior convocatoria de ayudas para la adquisición de coches ha motivado que el Ejecutivo regional habilite una partida adicional de un millón de euros desde la ADER para hacer posible que 400 riojanos más se puedan beneficiar de esta iniciativa con la que se pretende profundizar en la renovación del parque móvil, en la reducción de las emisiones y la contaminación, así como en seguir estimulando un sector clave para nuestra actividad económica y ayudando a la economía de las familias.

El programa para la compra de vehículos lanzado en diciembre del año pasado agotó en sólo dos meses y medio los dos millones de euros presupuestados, lo que ha significado que 800 riojanos han podido acceder a un vehículo con ayudas de 4.000 euros, cofinanciadas entre el Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, y ARIAUTO.

En enero y febrero de este año, con el plan vigente, La Rioja ha liderado en España la venta de automóviles con un 26,3% de incremento, frente al 4,6% nacional, según un informe de Faconauto.

En el marco de esta convocatoria publicada hoy, día 23, en el BOR, y que permanecerá abierta hasta el 17 de julio de este año 2026 o hasta la finalización de los fondos disponibles, el Ejecutivo regional, a través de la ADER, aporta un descuento individual directo de 2.500 euros a las personas que estén empadronadas en La Rioja desde hace al menos seis meses; y los concesionarios riojanos aportarán 1.500 euros para completar así un ahorro total por cada operación de 4.000 euros.

Las destinatarias de esta nueva línea de ayuda son todas las personas mayores de edad y empadronadas en La Rioja, con una antigüedad mínima de seis meses. Solo aquellas que cumplan 41 años o más este año deberán acreditar la tramitación de la baja definitiva en circulación de un vehículo en el Registro de la Dirección General de Tráfico.

Dicho automóvil deberá tener una antigüedad mínima de diez años. Este condicionante se establece con la intención de facilitar el acceso a esta ayuda a los conductores más jóvenes de la región para favorecer la adquisición de su primer vehículo.

No podrán obtener subvención las personas físicas que hayan sido beneficiarias en la convocatoria de 2025. Los ciudadanos riojanos interesados deben acudir a un establecimiento adherido a este nuevo plan del Gobierno de La Rioja y manifestar su deseo de adquirir un vehículo susceptible de ser subvencionado.

El establecimiento pondrá a disposición del cliente los formularios necesarios y presentará de forma telemática la ayuda. Entonces, la ADER comprobará que el beneficiario cumple los requisitos y que existe disponibilidad de crédito, y lo comunicará al establecimiento adherido. Los vehículos deben ser turismos, disponer de la Etiqueta Eco o Etiqueta C, y un coste inferior o igual a 60.000 euros (impuestos no incluidos).