El Gobierno de La Rioja impulsa la digitalización del sector turístico con formación y consultoría personalizada

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja impulsa el Plan de Digitalización del sector turístico, una iniciativa estratégica destinada a impulsar la modernización y la competitividad de uno de los principales motores económicos del territorio.

El programa, financiado con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ofrecerá a las empresas turísticas asesoramiento y acompañamiento digital personalizado de forma totalmente gratuita.

Este Plan forma parte de una estrategia estructural y continua de modernización del sector turístico riojano, orientada a posicionar a La Rioja como un destino referente en la gestión inteligente del turismo y en la adaptación a las nuevas demandas de los visitantes.

Dentro de esta iniciativa, la próxima semana se celebrarán tres jornadas presenciales gratuitas de formación en varios puntos de La Rioja destinadas a la participación de empresas de la región.

Concretamente, se realizarán el 9 de marzo en Riojaforum en Logroño, el 10 de marzo en el Edificio de Cultura del Palacio de Bendaña en Haro y el 11 de marzo en el Parador de Calahorra.

Las tres jornadas formativas, que se celebrarán en horario de 11 a 14 horas, incluirán la presentación institucional del programa y se abordará formación práctica, casos de éxito y una mesa redonda abierta a la participación de los asistentes.

Estas sesiones estarán dedicadas al uso práctico de herramientas digitales e inteligencia artificial bajo el título 'Formación sobre IA: herramientas para optimizar procesos'.

Entre los casos de éxito participarán Miguel Bezares, CEO de Melt, y Juanjo Muñoz, fundador de Baco Enoteca, que compartirán su experiencia en la aplicación de herramientas digitales en negocios turísticos.

PLAN DE DIGITALIZACIÓN.

El Plan de Digitalización está dirigido al ecosistema turístico riojano que abarca desde alojamientos, restaurantes, agencias de viaje a empresas de turismo activo y bodegas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas que desean avanzar en su transformación digital pero que, en muchos casos, no disponen de tiempo o recursos suficientes para abordar este proceso de manera estructurada.

La iniciativa ofrece un enfoque práctico y adaptado a cada negocio, basado en el análisis de la situación real de la empresa y en la definición de actuaciones concretas aplicables al día a día.

El programa planteará herramientas y recomendaciones adaptadas a cada empresa que pueden aplicarse en tareas habituales como la gestión de clientes, la promoción online o la generación de contenidos mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.

Cada empresa participante recibirá un diagnóstico presencial de su grado de madurez digital, realizado por personal cualificado a través de herramientas específicas. Este proceso será desarrollado por los agentes digitalizadores que ofrecerán atención directa y personalizada, resolverán dudas de forma individualizada y acompañarán a las empresas desde el inicio del programa.

Tras el diagnóstico inicial, las empresas contarán con un acompañamiento personalizado para definir una estrategia digital clara y realista, priorizando aquellas actuaciones que permitan mejorar la gestión, optimizar procesos y ahorrar tiempo en tareas rutinarias.

El objetivo final es facilitar que las empresas turísticas mejoren su eficiencia y su capacidad de toma de decisiones mediante el uso de herramientas digitales, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar la competitividad del destino La Rioja y a avanzar hacia un modelo turístico económico, social y organizativamente sostenible.