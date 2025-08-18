El Gobierno de La Rioja impulsa con más de 124.500 euros la reforma del albergue El Molino Viejo de Ezcaray - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha invertido 124.599,75 euros para llevar a cabo la reforma integral de los baños y vestuarios del área de acampada de El Molino Viejo, el albergue juvenil que gestiona el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) en el municipio riojalteño de Ezcaray y que entró en servicio en el año 2009.

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide acompañados por el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, han visitado hoy, día 18, el resultado final de los trabajos que se han centrado en la remodelación de los dos espacios dotacionales, que cuentan con seis duchas, seis cabinas inodoras y doce lavabos en cada uno de ellos.

Se ha intervenido, en concreto, sobre el edificio donde se encuentran ambos servicios, construido en la década de los ochenta, que ha sido objeto de diversas actuaciones y reformas pero que demandaba ya una intervención global para lograr, destaca el informe redactado por los técnicos, una mayor funcionalidad, al mejorar la accesibilidad y salubridad de los espacios; un mayor nivel de confort, al haberse instalado un nuevo sistema de calefacción y ventilación; y una reducción del coste energético, al incorporar medidas de aislamiento térmico como la sustitución de las carpinterías.

La renovación de acabados, instalaciones y equipamiento en los vestuarios, completa el listado de trabajos llevados a cabo, junto al revestimiento de azulejos de paredes y pintura en los falsos techos, el uso de pavimentos con especial resistencia a resbaladicidad, la sustitución de la carpintería exterior, realizada en aluminio, e interior.

Paralelamente se ha procedido a la modernización de la instalación de electricidad e iluminación, que se adapta a las actuales medidas de ahorro energético mediante sistemas de encendidos individualizados por espacios y nuevas iluminarias.

Y en última instancia se ha procedido a la incorporación de una nueva red de calefacción y ventilación que incorpora la canalización de la caldera hacia nuevos radiadores y de un equipo de ventilación dotado de cuatro bocas de extracción en cada vestuario, cuya puesta en marcha se realiza mediante un sensor de humedad.

EL MOLINO VIEJO

El albergue El Molino Viejo registró más de 6.100 pernoctaciones durante 2024 El edificio del albergue juvenil tiene capacidad para 60 personas, alojadas en habitaciones triples que se distribuyen en dos plantas que cuentan con sus correspondientes baños y lavabos, además varias zonas comunes (comedor y sala principal, sala de ático, cocinas y despensas).

En la zona de acampada pueden alojarse hasta 72 personas distribuidas en 6 cabañas de 12 plazas cada una. Dispone de un edificio reservado para usos múltiples que sirve, tanto como comedor, como espacio para la realización de actividades, y de otro módulo equipado con vestuarios y baños.

Con toda esa dotación, El Molino Viejo cuenta con instalaciones que se adaptan a las diferentes tipologías de las estancias solicitadas por los hospedados y es utilizado durante la temporada de verano por el Instituto Riojano de la Juventud que programa en él campamentos para jóvenes de La Rioja y otras comunidades autónomas, en el marco de la política de intercambios de jóvenes e instalaciones promovida por el IRJ en colaboración con los departamentos de juventud de las mismas.

Durante el pasado año, sus instalaciones fueron utilizadas por 2.320 personas divididas en 52 grupos (8 han sido campamentos del IRJ, 4 celebrados en la zona de acampada y cabañas con 177 participantes) que han supuesto 6.120 pernoctaciones, cifras muy similares a las que se están contabilizando en la presente temporada de 2025.