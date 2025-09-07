El Gobierno de La Rioja invierte 1,3 millones de euros en un nuevo edificio en San Asensio

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, inaugura el edificio multiusos en el que también se ubica el consultorio médico de San Asensio - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de San Asensio, Francisco Rojas, ha participado en la inauguración de un edificio que alberga un amplio espacio multiusos y un consultorio médico en la localidad.

Esta actuación ha contado con un presupuesto total de 1.743.198 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado el 75 por ciento, lo que supone un total de 1.307.398 euros. El inmueble, cuya superficie es de 922 metros cuadrados, cuenta con planta baja y dos alturas. En la planta baja se encuentran el consultorio médico, de 114 metros cuadrados, que cuenta con acceso, recepción, sala de espera, despacho médico y de enfermería, sala de curas, almacén de medicamentos y de mantenimiento, y aseos; y un auditorio de 237,89 metros cuadrados.

En las dos plantas superiores se han construido sendos espacios multiusos de 169,38 metros cuadrados (primera planta) y 157,96 metros cuadrados (segunda planta) que servirán como salas de reuniones para las asociaciones del municipio, así como para la organización de exposiciones, y diferentes eventos sociales y culturales. Estos espacios llevan anexos vestíbulo, distribuidor, escalera, aseos, terraza y almacén de instalaciones.

El proyecto ha aprovechado parte de un inmueble incluido en el catálogo de edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales a proteger, por lo que se ha respetado parcialmente la fachada. Los nuevos elementos aparecen sin restar protagonismo a la fachada anterior, ejecutándose con materiales adecuados al entorno urbano. La estructura es de hormigón armado e incorpora elementos prefabricados como vigas, pilares y prelosas.

Este inmueble está situado en el número 22 de la calle Horno Viejo de San Asensio, con fachada a esta calle, así como también a las calles Galbárruli y Costanilla, en pleno casco urbano de San Asensio. Las parcelas municipales en las que se ha ejecutado son de forma de trapezoidal y miden un total de 632,27 metros cuadrados. El ámbito del edificio se encuentra completamente urbanizado, dispone de acceso rodado y cuenta con todos los servicios e infraestructuras urbanas necesarias