El Gobierno de La Rioja lanza la convocatoria anual de Deportistas Riojanos de Alto Rendimiento 2026

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 12 de febrero, la convocatoria para la declaración anual de los deportistas riojanos de alto rendimiento correspondiente a 2026 e inicia el procedimiento para su reconocimiento. El plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria, impulsada por la Dirección General de Deporte y Juventud, será de 10 días hábiles a partir de mañana.

La resolución considera deportistas riojanos de alto rendimiento, con independencia de su condición de aficionados o profesionales, a quienes figuren en la relación anual que, a propuesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento, apruebe la Dirección General de Deporte.

Esta condición es compatible con la de deportista de alto nivel regulada por la normativa estatal, siempre que sea posible el disfrute simultáneo de ambas medidas. Además, quienes adquieran la condición de alto nivel serán considerados automáticamente deportistas riojanos de alto rendimiento mientras mantengan dicho reconocimiento.

La relación anual estará integrada por deportistas federados que participen en competiciones organizadas por federaciones internacionales, españolas o por el Comité Olímpico Internacional y que se encuadren en alguno de los dos grupos previstos: el Grupo A, correspondiente a modalidades y especialidades olímpicas, y el Grupo B, relativo a modalidades no olímpicas definidas y organizadas por las federaciones internacionales o españolas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La declaración de deportista riojano de alto rendimiento conlleva un conjunto de medidas de apoyo en los ámbitos educativo, profesional y sanitario.

Entre ellas, la consideración de esta condición como mérito evaluable en procesos selectivos y concursos de provisión de puestos de trabajo relacionados con la actividad física y el deporte en la Administración autonómica; la reserva de un 3% de plazas en los estudios universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja; la posibilidad de adaptación del régimen académico para compatibilizar estudios y entrenamientos.

También el acceso a becas y ayudas económicas específicas; el control médico y la tutela sanitaria por parte del Centro Regional de Medicina Deportiva; la promoción de medidas de integración laboral mediante convenios con entidades públicas o privadas; y el acceso gratuito a espectáculos deportivos organizados o patrocinados por el Gobierno de La Rioja, en los términos establecidos.

Las solicitudes podrán ser presentadas por las personas interesadas o por las federaciones deportivas riojanas, previa aceptación del deportista, a través de los registros electrónicos habilitados en la página web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org).

En la última designación publicada, correspondiente al pasado ejercicio, fueron reconocidos 83 deportistas riojanos de distintas disciplinas, entre ellas atletismo, fútbol, triatlón, baloncesto, kárate, ciclismo, balonmano, boxeo, judo, natación, tiro olímpico y pelota, lo que pone de manifiesto la amplitud y el nivel competitivo del deporte riojano. La declaración anual constituye así un instrumento esencial de apoyo y proyección del talento deportivo de la Comunidad Autónoma.