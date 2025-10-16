El Gobierno de La Rioja mejora la seguridad vial de la carretera LR-286, tras 4,8 millones de inversión

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha culminado las obras de refuerzo de firme de la carretera autonómica LR-286 que conecta las localidades de Enciso y Cornago tras una inversión de 4.776.570, 72 euros. Dicha actuación, que ha abarcado un tramo de 19,2 kilómetros de longitud desde la intersección con la LR-115 (Enciso) hasta el enlace con la LR-283 (Cornago), ha sido ejecutada por la empresa Ismael Andrés.

De este modo, se ha conseguido mejorar la seguridad vial en esta infraestructura que cuenta con un importante flujo diario de tráfico al comunicar los valles del Cidacos y el Linares y dar acceso a los principales puntos de interés paleontológico de La Rioja. La principal intervención ha consistido en la renovación integral del firme, ya que el anterior se encontraba en un estado de deterioro avanzado.

Entre otros problemas, se habían detectado fisuras y grietas por fatiga, pérdida generalizada de áridos y hundimientos de la superficie, con el consiguiente riesgo de siniestralidad para los vehículos. A este respecto, se han eliminado los blandones existentes mediante la estabilización del suelo anterior, y a continuación se ha extendido una capa de grava-emulsión y una capa de rodadura formada por un triple tratamiento superficial.

Con el fin de conseguir un buen drenaje longitudinal de la plataforma se ha llevado a cabo la limpieza tanto de las cunetas existentes como de los pasos salva cunetas de los caminos públicos. Además, se han construido tramos de pantallas bajo la cuneta revestida de hormigón, así como algunas boquillas para evitar el riesgo de que un vehículo introduzca las ruedas entre sus elementos constructivos.

También se ha instalado una nueva señalización horizontal y vertical en todo el tramo, adaptándola a la normativa actual, lo que ha incluido el pintado de las isletas de las intersecciones de Poyales y Navalsaz.

Por último, se han actualizado los diferentes elementos de seguridad con la colocación de barreras de abatimiento en prolongación o hacia el talud en lugar de los anteriores terminales de colas de pez. Igualmente, se han establecido sistemas de protección de motoristas en zonas de curva para evitar el impacto directo contra los postes en caso de caída.

Las obras, que se han prolongado durante alrededor de 10 meses, se han llevado a cabo en dos fases: la primera del kilómetro 0 en Enciso hasta Navalsaz, en el kilómetro 7; y la segunda entre el kilómetro 7 y el kilómetro 19,2 en la intersección con la carretera LR-283.