El Gobierno de La Rioja organiza paseos para descubrir las Cascadas de Puente Ra y el paisaje de Viniegra de Abajo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, continúa este fin de semana con la programación de 'Pasea La Rioja', la iniciativa de educación ambiental que acerca a la ciudadanía el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la comunidad mediante experiencias interpretativas gratuitas en los espacios naturales de La Rioja.

Este fin de semana ofrece dos propuestas para conocer y disfrutar de algunos de los espacios naturales más singulares de la región: el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, con un recorrido hasta las Cascadas de Puente Ra; y el Alto Najerilla, con una ruta interpretativa por Viniegra de Abajo.

Así, el sábado 19 de septiembre, como despedida del verano se propone Ra, camino de agua, un paseo interpretativo hasta las Cascadas de Puente Ra que permitirá descubrir la riqueza natural del río que da nombre a este recorrido. La ruta discurrirá por su orilla, bajo la sombra de los hayedos y acompañada por el sonido del agua, para conocer de dónde proceden sus aguas y qué especies encuentran en este entorno su hábitat.

El recorrido tendrá como destino final uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

El domingo, 20 de septiembre, 'Pasea La Rioja' acercará al público adulto hasta Viniegra de Abajo con Paisaje en 3D, una ruta interpretativa para descubrir el paisaje del Alto Najerilla desde una perspectiva diferente. En esta nueva edición, la actividad recorrerá una de las localidades de las 7 Villas, rodeada de montañas y bosques de rebollos y encinas que esconden una gran riqueza natural e histórica.

A través de la lectura de mapas y la interpretación del paisaje, los participantes aprenderán a orientarse en el territorio y a descubrir parte de la historia y la biodiversidad de este entorno, jugando a pasar del 2D al 3D y viceversa.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org