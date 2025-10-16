El Gobierno de La Rioja premia a Aarón Palacio con el 'Capote de Paseo' de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2025

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha fallado esta tarde los Trofeos Taurinos Comunidad Autónoma de La Rioja 2025, que reconocen la excelencia y el mérito de los profesionales del mundo del toro durante la temporada.

El jurado, reunido en la Sala Quintiliano de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha concedido los siguientes galardones: Trofeo 'Capote de Paseo': Aarón Palacio, por su faena del día 23 de septiembre en el 6º toro; Trofeo 'Torero de Plata': al picador Luciano Briceño, por su actuación el día 23 de septiembre en el 1º toro; y Trofeo 'Divisa de Honor': a Naranjero, nº 68 de la ganadería Núñez del Cuvillo, 6º toro del día 23 de septiembre.

Estos reconocimientos reflejan el compromiso del Gobierno de La Rioja con la tauromaquia como manifestación cultural de profundo arraigo en la Comunidad, que forma parte de su patrimonio y de su identidad colectiva. La Dirección General de Justicia e Interior, competente en materia de asuntos taurinos, impulsa cada año estos galardones con el propósito de preservar y poner en valor la tradición taurina riojana, así como de reconocer la profesionalidad, el esfuerzo y la pasión de quienes contribuyen a mantener viva esta expresión cultural.

En ediciones anteriores, estos trofeos han distinguido a figuras destacadas del toreo. En 2019, el Trofeo 'Capote de Paseo' recayó en Diego Urdiales Hernández por su faena al toro Basilisco, de la ganadería Garcigrande; mientras que el Trofeo 'Torero de Plata' fue concedido a Iván García, miembro de la cuadrilla de Manuel Escribano, por su brillante actuación en banderillas. Ese mismo año, el Trofeo 'Divisa de Honor' se otorgó al toro número 33 de la ganadería Parralejo, llamado Maestro, lidiado el 25 de septiembre.

En la edición de 2022, el matador Roca Rey fue distinguido con el Capote de Paseo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, consolidando así la trayectoria de estos galardones como referente de prestigio en el ámbito taurino. Los Trofeos Taurinos Comunidad Autónoma de La Rioja fueron creados por la Orden 51/2002, de 28 de agosto, y modificados por la Orden 5/2015, de 2 de julio, con el fin de institucionalizar un reconocimiento público a los protagonistas más destacados de la temporada taurina en La Rioja.