El Gobierno de La Rioja premia nueve fotografías de jóvenes riojanos que sensibilizan sobre la violencia digital y promueven la igualdad - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha resuelto el concurso de fotografía 'Por la igualdad', una iniciativa dirigida a sensibilizar a la población juvenil sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género a través de la creatividad y la expresión artística.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, día 26, la resolución de concesión de los nueve premios de esta edición, que cuentan con una dotación económica total de 2.100 euros.

Bajo el lema 'Revela la violencia digital. Enfoca el respeto', el certamen ha centrado este año su temática en las distintas manifestaciones de la violencia en el entorno digital, invitando a los jóvenes a reflexionar sobre el impacto de sus acciones en internet y las redes sociales, así como sobre la importancia de fomentar relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la empatía.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, a través de la Subdirección General de Igualdad, se enmarca en las actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, con especial atención a las nuevas formas de violencia que se ejercen a través de las tecnologías y que afectan especialmente a la población joven.

En esta edición, cuyo plazo de presentación de trabajos finalizó el pasado 30 de octubre, se han recibido un total de 21 solicitudes de participación, cinco correspondientes a la categoría de jóvenes de entre 12 y 17 años y 16 a la de jóvenes de entre 18 y 35 años.

FOTOGRAFÍAS PREMIADAS

El jurado ha concedido nueve premios, distribuidos en dos categorías de edad y en las modalidades de fotografía en blanco y negro y en color.

Categoría A.

Jóvenes de 12 a 17 años Modalidad de fotografía en color:

Primer premio (250 euros): 'Juntos por el respeto', de Daniel P. F.

Segundo premio (200 euros): 'La dualidad de la red', de Oriol C.M.

Tercer premio (150 euros): 'Al Acecho', de Adriana B.L.

La modalidad de fotografía en blanco y negro de esta categoría ha quedado desierta al no haberse recibido solicitudes.

Categoría B.

Jóvenes de 18 a 35 años Modalidad de fotografía en blanco y negro:

Primer premio (300 euros): 'El poder está en tus manos', de Laura M.

H.

Segundo premio (250 euros): 'El ruido de los ojos', de Juan C. B.

Tercer premio (200 euros): 'Corta con la violencia', de Cristina B.G.

Modalidad de fotografía en color:

Primer premio (300 euros): 'No más', de Matilda O.A.

Segundo premio (250 euros): 'Detrás de la pantalla', de Eduardo Daniel B.B.

Tercer premio (200 euros): 'Las palabras también reparan cicatrices', de Alberto O.P.

A través de este concurso, se pretende favorecer la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más igualitaria, promover el pensamiento crítico frente a las conductas violentas y contribuir a generar entornos digitales seguros y libres de violencia contra las mujeres.