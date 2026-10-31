El Gobierno de La Rioja realiza el pago anticipado de las ayudas asociadas a la producción y los ecorregímenes

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LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, inició ayer, 30 de octubre, el pago de 5.271.379,14 euros correspondientes al anticipo del 75 por ciento de los ecorregímenes y las ayudas asociadas a la producción en la presente campaña de la Solicitud Única de la PAC, que beneficiará a 3.368 agricultores y ganaderos riojanos.

En la distribución por líneas de ayuda de los ecorregímenes, se incluyen los anticipos de pago concedidos por la práctica de la siembra directa y rotación de cultivos (2.242.660,13 euros para 1.373 beneficiarios), de pastoreo y siega (1.459.567,77 euros para 236 agricultores), para la cubiertas vegetales e inertes (435.963,22 euros para 967), y por espacios asociados a la biodiversidad (736.276,29 euros para 2.223).

Respecto a las ayudas asociadas a la producción agrícola, en el anticipo se incluye las vinculadas al plan a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal (117.496,80 euros para 389 titulares de explotaciones), al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental (18,60 euros para un perceptor) y a los frutos secos en zonas con riesgo de desertificación (73.384,51 euros para 422 cultivadores).

En el sector ganadero, las ayudas asociadas al vacuno de leche beneficiarán a seis ganaderos que cobrarán 122.925,34 euros, y las destinadas al ovino y caprino sin pastos, en superficies de rastrojeras, llegarán a 22 perceptores que recibirán 83.086,48 euros.

El Gobierno de La Rioja ha adelantado este año quince días el abono de las ayudas correspondientes a la campaña de la Solicitud Única de la PAC 2026 y ya realizó el pasado 17 de octubre el pago de 11.262.078,92 euros del anticipo del 75 por ciento de las ayudas directas, que recibieron 3.329 agricultores y ganaderos riojanos.

Esta medida tenía como objetivo proporcionar liquidez al sector agroganadero riojano y contribuir a paliar las dificultades que atraviesa, en un contexto condicionado por el aumento de los costes de producción, las adversidades climatológicas y las dificultades derivadas de la evolución del mercado.

Con este segundo pago que se ejecuta, el Ejecutivo regional pone a disposición de 3.620 agricultores y ganaderos 16.533.458,06 de euros en concepto de pagos anticipados de las ayudas de la tercera campaña de la Solicitud Única del nuevo periodo del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027.

El 25 por ciento restante de las ayudas, así como los pagos a los expedientes y líneas sin anticipo, se abonará entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, conforme al calendario comunitario establecido, hasta alcanzar los más de 31 millones de euros que reciben anualmente los agricultores y ganaderos riojanos.