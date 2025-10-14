El Gobierno de La Rioja refuerza la atención a la salud mental juvenil con una nueva edición del programa 'R-HAZ-T' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud del Gobierno de La Rioja ha presentado la tercera edición del programa 'R-HAZ-T', una iniciativa centrada en la promoción de la salud mental y el bienestar emocional entre los jóvenes riojanos.

Este proyecto, impulsado en colaboración con la Subdirección General de Estrategia de Salud Mental y Bienestar Emocional, responde a una de las prioridades del Ejecutivo: ofrecer apoyo, acompañamiento y recursos para afrontar las dificultades emocionales y prevenir riesgos derivados del estrés, la ansiedad o la presión social.

Durante la presentación, el director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, acompañado por el psicólogo, Alberto Ávila, y el psiquiatra infanto-juvenil, Ignacio González Yoldi, ha destacado que "la salud mental de los jóvenes es hoy uno de los mayores retos que tenemos en la sociedad, y el IRJ quiere estar ahí, escuchando y ofreciendo ayuda real a todos aquellos que lo necesitan".

Según ha subrayado, "'R-HAZ-T' es un programa que acompaña, forma y orienta, pero sobre todo conecta con los jóvenes a través de sus propios canales y lenguajes".

El programa en esta tercera edición "da un paso más" y combina atención psicológica personalizada, formación especializada, actividades de sensibilización y propuestas de ocio saludable. A lo largo del curso se desarrollarán sesiones presenciales y online, talleres prácticos, charlas con expertos y momentos en los que la música será la protagonista y que tendrán lugar en distintas cabeceras de comarca. Todo ello con el objetivo de favorecer la prevención, el autocuidado y el acceso a recursos de bienestar emocional en todo el territorio.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO

La Sala 'Te Ecucho Joven' es el nombre y espacio del servicio de orientación psicológica del IRJ dirigido a jóvenes residentes en La Rioja, de entre 14 y 35 años, así como a sus familias o a profesionales que trabajan con ellos. Este servicio ofrece atención dos días por semana, los martes y jueves de 16 a 20 horas, tanto de forma presencial como por medios telemáticos.

"La atención es gratuita, confidencial y adaptada a cada caso, con el propósito de ofrecer respuestas ágiles ante situaciones de malestar emocional o necesidad de asesoramiento", ha subrayado Alcaide.

Los jóvenes pueden contactar a través del teléfono y WhatsApp 651 594 383, del correo electrónico escuchojoven.irj@larioja.org, o solicitar cita presencial en el IRJ a través de la web www.irj.es

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL

El programa, como ha destacado Yoldi, "refuerza este año su dimensión formativa con un amplio calendario de actividades diseñadas para formar, sensibilizar y dotar a los jóvenes de herramientas prácticas para el cuidado emocional".

Entre ellas, destacan los encuentros dirigidos a asociaciones e impartidos por el psiquiatra infantojuvenil Ignacio González Yoldi, que abordará temas como la ansiedad (16 de octubre), la adopción (6 de noviembre), los trastornos de la conducta alimentaria (15 de enero), los trastornos psicóticos (5 de febrero), la disforia de género y la orientación sexual (5 de marzo), el trastorno obsesivo compulsivo (16 de abril) o la discapacidad intelectual (7 de mayo), en un ciclo que se desarrollará desde octubre hasta mayo, siempre a las 9 horas, en la sede del IRJ.

Extenso también es el programa de formación con el que Yoldi acercará numerosos temas a los jóvenes a partir de 3º ESO y hasta los 22 años, los martes de 18,30 a 20 horas, en distintas cabeceras de comarca, donde se fomentará la participación directa. Antes de cada sesión se habilitará un buzón anónimo bajo el lema "Y nosotros, ¿tenemos algo que decir?", que permitirá a los asistentes plantear de forma confidencial sus dudas e inquietudes.

FORMACIÓN EN BIENESTAR EMOCIONAL Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

El IRJ mantiene su programa de formación online en bienestar emocional, con doce sesiones de hora y media a través de la plataforma Zoom. Estas formaciones abordan temas prácticos vinculados al día a día de los jóvenes, desde el equilibrio entre estudio, trabajo y vida personal hasta la gestión del estrés, el sueño reparador, la alimentación saludable, el mindfulness o la autoestima.

A lo largo del curso también se ofrecerán sesiones dedicadas al uso responsable de las redes sociales, la construcción de relaciones sanas, la resiliencia emocional o la identificación y manejo de la depresión. La inscripción puede realizarse a través de las redes sociales y la página web del IRJ.

De manera complementaria, el programa incorpora una nueva formación en técnicas de relajación y manejo del estrés, con sesiones presenciales de hora y media de duración impartidas en distintos municipios.

Estas actividades buscan enseñar recursos sencillos para reducir la ansiedad, mejorar la concentración y promover la calma mental. Se desarrollarán en horario de tarde, de 19 a 20,30 horas, con citas programadas en Calahorra (28 de octubre), Haro (18 de noviembre), Nájera (9 de diciembre), Logroño (20 de enero), Alfaro (10 de febrero), Torrecilla en Cameros (10 de marzo), Cervera del Río Alhama (14 de abril), Arnedo (12 de mayo) y Santo Domingo de la Calzada (2 de junio). Cada sesión dispondrá de 20 plazas y será gratuita previa inscripción.

OCIO SALUDABLE Y EXPRESIÓN JUVENIL

Como parte del programa, el 'R-HAZ-T Fest' ofrecerá sesiones de música y DJs en diferentes cabeceras de comarca, con la presencia del psicólogo del IRJ y puntos informativos sobre bienestar emocional. Como ha explicado Ávila, "estos encuentros fomentan un ocio alternativo y saludable, acercando la información y los recursos a los espacios que frecuenta la juventud riojana".

Los usuarios del programa podrán unirse también a un grupo de difusión en WhatsApp -a través del número 651 594 383- en el que recibirán mensualmente materiales e infografías sobre temas de salud mental, autocuidado y bienestar emocional.

Como ha recalcado Alcaide, "la juventud necesita sentirse acompañada, saber que hay alguien al otro lado que escucha y entiende lo que está viviendo. Con 'R-HAZ-T' ofrecemos precisamente eso: escucha, formación y cercanía".