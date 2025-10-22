El Gobierno de La Rioja respalda a las empresas de las artes escénicas y la música de La Rioja en la Feria Mercartes

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud mantiene contactos en Valladolid con las delegaciones de comunidades vecinas para proyectar hacia el exterior el talento creativo riojano - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja hace explícito su respaldo a las empresas del sector cultural, fundamentalmente a las vinculadas con las artes escénicas y la música, durante el desarrollo de la Feria Mercartes, una de las citas más importantes del país que se celebra con carácter bienal en Valladolid.

La Rioja está presente en Mercartes, un importante escaparate cultural al que asiste una amplia representación de la comunidad escénica riojana gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja, garantizando el soporte logístico necesario para el desarrollo de su actividad. De esta forma, el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha habilitado a los agentes y empresas riojanas interesadas un espacio físico dentro del recinto y la instalación de un stand institucional.

Este espacio sirve, desde ayer, día 21, y hasta el jueves, 23 de octubre, de base a todos los agentes para la gestión y comercialización de sus productos artísticos con el resto de los productores, distribuidores y programadores de espectáculos en vivo que asisten estos días a la convocatoria. El impulso al sector se ha reforzado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, que ha visitado la Feria.

Durante su presencia en Mercartes, Pérez Pastor mantendrá diferentes reuniones de trabajo con representantes de las delegaciones de comunidades vecinas, como Castilla y León, Navarra y Aragón, para sondear la posible adopción de acuerdos de intercambio cultural que permitan proyectar hacia el exterior el talento creativo riojano y conocer al mismo tiempo las nuevas tendencias que se abren paso más allá de nuestro territorio en un sector en continua renovación y experimentación.

El permanente compromiso del ejecutivo regional con el sector se articula en la actualidad a través de las diferentes líneas de subvención abiertas, algunas tan novedosas y exitosas al mismo tiempo como las ayudas a gira; la consolidación de diferentes ciclos a lo largo del año, como Escenario Vivo, Escenario Insólito, El Patio de Doña Jacinta, la Red de Teatros de La Rioja, la iniciativa Camino Escena Norte y el proyecto Danza en el Camino; y el incremento de las cuantías reservadas para el soporte de sus iniciativas.

Mercartes, es el Mercado de las Artes Escénicas y de la Música, un encuentro profesional que promueve Faeteda para potenciar el mercado de las artes escénicas y musicales, e involucra en la cita a profesionales del sector (creadores, productores, distribuidores, exhibidores y proveedores) y cuenta con la colaboración de instituciones públicas y privadas para generar oportunidades de negocio e intercambio.