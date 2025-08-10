El Gobierno de La Rioja restaura el retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio de Daroca - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy, 10 de agosto, el retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio de Daroca de Rioja, donde se están ultimando las obras de conservación y restauración. Una acción que se ha articulado a través de la conocida como Orden de Ermitas y en la que el Gobierno de La Rioja ha invertido un total de 20.203,16 euros.

La intervención, además de la restauración del retablo mayor de la iglesia, también ha incluido el sotobanco, la mesa del altar y las tallas en él colocadas, además de la imagen de San Lamberto. El retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio de Daroca de Rioja es una obra de principios del siglo XIX enmarcada en la corriente neoclásica.

La intervención ha consisto en la limpieza y consolidación de soporte, el encolado mediante acetato de polivinilo de todas las zonas sueltas o mal colocadas, la reproducción de piezas faltantes, la limpieza de la policromía y la restitución de las faltas de capa de preparación, estucado y desestucado, entre otras actuaciones. La iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio se levantó en el siglo XVI, fue modificada en el siglo XVIII y está catalogada en el Plan General Municipal con protección integral.

Construida en piedra de sillería y ladrillo, en el último tramo dispone de cubierta con terceletes y estrellada, sobre arcos apuntados y pilas toscanas.