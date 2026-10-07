Gobierno de La Rioja y Villavelayo colaboran para reformar dos viviendas municipales destinadas al alquiler asequible - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Villavelayo, Alfredo Herreros, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han informado hoy, día 7 de octubre, de la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones para ejecutar el proyecto de reforma integral de dos viviendas municipales que estarán destinadas al alquiler asequible.

La actuación contempla una inversión total de 89.634,88 euros, de los que 80.671,39 euros corresponden a la aportación de la Comunidad Autónoma, equivalente al 90 % del presupuesto. El resto, hasta completar el importe total será financiado por el Ayuntamiento de Villavelayo.

Esta actuación, que contará con un plazo de ejecución de 3 meses, comprende la mejora interior de ambas viviendas, cuya superficie ronda los 53,40 metros cuadrados por unidad. Las viviendas se encuentran ubicadas en el edificio de las antiguas escuelas de Villavelayo, situado en la calle San Juan, 34, propiedad del Ayuntamiento.

En primer lugar, será necesario retirar las puertas y ventanas actuales, así como el rodapié y los alicatados de la cocina. Posteriormente, se acometerán los trabajos de revestimiento y pintura, que incluirán el enfoscado con mortero de cemento y nuevo alicatado de gres de la cocina, y el pintado de las paredes y techo de las viviendas. En esta fase, también se instalará una nueva tarima flotante de roble y el rodapié.

La carpintería exterior se resolverá con la colocación de ventanas de PVC (blanco en el interior e imitación a madera en el exterior) con doble acristalamiento y persiana de aluminio con aislante y sistema oscilobatiente.

Además, se renovará el cableado eléctrico, y se instalarán un nuevo cuadro de mando y protección, interruptores y tomas de corriente, televisión y teléfono. Para cumplir con la normativa de calidad del aire interior, se instalará un extractor en los baños, mientras que la extracción en la cocina se realizará a través de la chimenea existente.

El equipamiento de las cocinas comprenderá la instalación de muebles de aglomerado blanco y el montaje de una placa de inducción, horno, campana extractora, lavadora, frigorífico, fregadero y termo eléctrico de 50 litros. Por otro lado, en una de las dos viviendas se acometerá una nueva distribución de agua fría y caliente en la cocina para dar servicio al fregadero, la lavadora y el termo eléctrico.

Finalmente, las actuaciones en la cubierta abarcarán la retirada de dos filas de tejas cerámicas, canalones y bajantes existentes, y la ejecución posterior de un nuevo canalón de chapa lacada con cobertura con teja cerámica curva, así como de una nueva bajante de PVC y guardacaños de fundición hasta 1,5 metros de altura.