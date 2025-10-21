El Gobierno riojano aumenta en 350.000 las becas de movilidad universitaria para ofrecerlas sin límite de renta

Archivo - Cada universitario riojano que salga fuera de la comunidad recibirá 1.500 euros - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha aumentado en 350.000 euros la cuantía de las becas de movilidad universitaria, hasta los 2,2 millones de euros, con el objetivo de ofrecerlas sin límite de renta, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez.

Las becas de movilidad universitaria ofrecen una ayuda de 1.500 euros para los estudiantes de La Rioja que se desplacen fuera de la comunidad autónoma a una universidad.

Hoy, en Consejo de Gobierno, se ha aprobado una medida que se encuadra dentro del anuncio del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, de permitir que la matrícula del primer y segundo curso universitario sea gratuita.

Para ello, se ha elevado la cuantía hasta los 2,2 millones de euros "para garantizar, sin límite de renta, a todas las familias riojanas, la financiación de este primer y de este segundo curso de matrícula universitaria".

Como estas ayudas ya existían, se concederán, también, para el resto de cursos, de forma que cualquier alumno que comience, ahora, sus estudios universitarios fuera de La Rioja o ya los esté haciendo, tanto en centros públicos como privados, recibirá 1.500 euros.

En el pasado curso, 2024-2095, la Consejería de Educación concedió unas 1.237 becas, con un importe cada una de ellas de 1.500 euros y, por tanto, con un coste de 1,9 millones de euros.