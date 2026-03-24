El Gobierno riojano "cumple a rajatabla" la Ley en materia de vivienda "y la de cualquier otro servicio público"

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha afirmado que, en materia de vivienda y en cualquier otro servicio público, el Ejecutivo riojano "cumple a rajatabla lo que establece la legislación".

Domínguez ha respondido así ante las informaciones del PSOE que ayer acusó al Gobierno riojano "de publicidad engañosa" en cuanto a la información que aparece en la web del Ejecutivo anunciando pisos que, según el PSOE, ya están repartidos hace meses.

Ante ello, el portavoz riojano no ha querido entrar en debates con los grupos políticos porque "éste no es el foro".

Aún así ha dejado claro que "lo que sí hace el Gobierno de La Rioja es cumplir la ley a rajatabla", en este caso, el Gobierno de La Rioja publica en su web las promociones de VPO, a efectos de transparencia, en el momento en el que se recibe la solicitud de calificación provisional por parte del promotor.

"Siempre cumplimos la ley y lo hacemos, además, ajustándose al milímetro a lo que dice", ha finalizado.