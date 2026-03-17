El Gobierno riojano defiende "la sostenibilidad ambiental" del PIER de la planta proyectada en Manjarrés

Vecinos de Manjarrés muestran "su rechazo" a una planta industrial que perjudicará a la zona - PR+ RIOJAN@S

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha defendido la declaración como PIER del proyecto de Soluciones en Prefabricados Industriales (SOPREIN) para una planta en Manjarrés a pesar de la concentración que este pasado fin de semana convocaron los vecinos del municipio en su contra. Ha garantizado que "está asegurada la sostenibilidad ambiental de la explotación".

Alfonso Domínguez ha explicado que "las movilizaciones son siempre legítimas" pero "consideramos que en este caso son infundadas porque la declaración como PIER está fundamentada en argumentos que declaran la sostenibilidad ambiental de la explotación económica a realizar".

"Está verificada desde todos los puntos de vista y por la Consejería de Medio Ambiente por lo tanto esos argumentos que defienden en la concentración no encuentran soporte en los informes presentados", ha añadido.

Así, garantiza, "esta instalación se realizará en una comarca afectada por la despoblación, podrá crear 110 trabajos directos y otros 20-30 indirectos, traerá inversión y recaudación y desarrollo industrial a la comarca".