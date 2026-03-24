El Gobierno riojano, "en fase de análisis" de las medidas del Consejo de Ministros ante la guerra de Irán

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja se encuentra, en estos momentos, en la fase de análisis de las medidas adoptadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias de la guerra de Irán con el fin de conocer sus efectos reales sobre la economía y, a partir de ahí, "tomar medidas si son necesarias".

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados por Consejo de Gobierno. Como ha reiterado "estamos haciendo un seguimiento muy estrecho, diario y continuo junto con la FER para verificar con ellos los problemas que se pueden dar en la economía riojana y en los diferentes sectores por este conflicto".

A partir de ahí, "cuando conozcamos las consecuencias y los problemas que nos trasladen los sectores empresariales anunciaremos medidas si éstas son necesarias".

Eso sí, ha dejado claro, que "seguiremos hablando todos los días con ellos y actuaremos en función de las necesidades que tengan".