El Gobierno riojano incrementa las ayudas de emergencia social en 250.000 para atender a los refugiados ucranianos

La Rioja resuelve 345 peticiones de protección temporal de ucranianos, aunque no se descarta una "redistribución"

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Gobernanza Pública, Pablo Rubio, ha anunciado hoy que el Gobierno riojano incrementará las ayudas de emergencia social destinadas a los ayuntamientos y mancomunidades en 250.000 euros para atender a los refugiados ucranianos.

Rubio y su equipo han comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Servicios Sociales y a la Ciudadanía del Parlamento riojano para dar cuenta de las acciones que está llevando a cabo el Ejecutivo regional para atender a la población ucraniana que está llegando a La Rioja huyendo de la invasión rusa.

Ha detallado que se van a incrementar las ayudas a los ayuntamientos y mancomunidades un cuarenta por ciento para que puedan atender las necesidades más urgentes de los y las refugiadas ucranianas.

El consejero ha calificado lo sucedido tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia como "la mayor crisis humanitaria en términos cuantitativos de movimiento de refugiados". Algo a lo que ha añadido el "efecto que a todos nos estremece".

Rubio ha reconocido que "ha habido otras crisis de refugiados" que, sin embargo, "no han tenido el soporte jurídico de esta crisis". Aunque ha considerado que "no corresponde hacer valoraciones" sí ha dicho que, hasta ahora, no se había activado la directiva europea por la que se establece la posibilidad de que las personas refugiadas se acojan al Estatuto de Protección Temporal, aprobada en 2001.

Ha explicado que existen dos fases, una primera de acogida y una segunda de autonomía. En cuanto al tiempo, es de seis meses, ampliable a otros seis e, incluso, hasta los tres años.

Ha relatado cómo La Rioja, cuando surgió la crisis, mostró su voluntad de colaboración al Estado. Y ha concretado que el sistema de acogida se articula a través de Cruz Roja, encargada, desde el Gobierno central, de canalizar la demanda de atención.

Ha informado de que La Rioja ha resuelto 345 peticiones de protección temporal, aunque la previsión era mayor, de unas mil, pero esto se ha visto condicionado por las personas que han retornado, sobre todo, a la zona oeste.

Ha añadido que es posible que "en un futuro" haya una redistribución "en función de un hecho tan concreto como es la disponibilidad de recursos en los distintos territorios".

También ha detallado que a La Rioja no ha venido ningún menor no acompañado, lo han hecho de un progenitor, generalmente la madre, u otros familiares como abuelos.

En estos momentos hay cien menores escolarizados, de los que 82 están en centros públicos y dieciocho en concertados. De éstos, veinte están en Infantil, 56 en Primaria, 22 en la ESO y dos en Bachillerato.

En cuanto a las localidades, destaca, proporcionalmente, Arnedo, con diecinueve; Logroño tiene 25; Quel diez y Santo Domingo siete.

Se han expedido 211 tarjetas sanitarias, 163 de mujeres y 48 de hombres; y de éstas 123 eran a menores de edad. Además, el IRVI ha puesto a disposición diez viviendas, y hay cinco en reserva.

El consejero ha señalado que 75 familias han sido valoradas como idóneas para tener menores en protección de las que manifestaron su disposición.

En este sentido, ha resaltado que se trata de una respuesta a una "actuación temporal", por lo que "en el caso de los menores la adopción es una medida que está excluida".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha mostrado su "satisfacción" por que se reaccione "ante una crisis humanitaria", ya que ha recordado: "Lamentablemente la posición de este Gobierno no fue la misma ni con los refugiados Sirios ni la crisis migratoria en Ceuta y Melilla".

Ha visto necesario "no hacer distinciones entre migrantes" y ha reclamado una "política de acogimiento para todas las personas que son expulsadas" de su territorio. "Tenemos que reiterar que las personas no huyen para nada más que para sobrevivir", ha indicado.

El socialista Santiago Urizarna ha valorado positivamente "la solidaridad del conjunto de la sociedad riojana que ha estado a la altura de la crisis humanitaria".

Ha visto necesario "ser conscientes de los medios que se han puesto desde los sistemas de protección" que hacen ser conscientes de la importancia de "medidas que en tiempo de paz son difíciles de comprender como que los solicitantes de protección pudieran acceder a la renta de ciudadanía", impulsada por IU y apoyada por el PSOE.

El diputado 'popular' Alberto Bretón ha resaltado el papel de la iniciativa privada frente a la inacción política, creyendo que "es buena la coordinación pero muy mala la inacción política". Así, ha visto como hubo "un desplazamiento inmediato y era necesaria una respuesta rápida".

"Hemos podido ver", ha dicho, "que esa respuesta se ha dado desde determinados sectores privados, ONGs, familias... y eso no ha estado canalizado por la Administración".

La diputada de Ciudadanos Belinda León ha puesto el acento en la necesidad de "aprender a defendernos"; algo que, ha indicado, "se ha perdido" y "nos están dando un ejemplo los ucranianos, que han sabido resistir".

Así, ha creído conveniente incrementar el presupuesto en Defensa y, también, "destinar esfuerzos a nivel educativo, juvenil, y de la adolescencia para tener un mayor conocimiento de lo que, en un momento dado, pueda suceder".