El Gobierno riojano insiste en que "analizará cada una" de las reclamaciones por los traslados a 'La Villanueva'

Sobre la avería de la calefacción del Espartero dice que se trabaja "muy intensamente y rápido para que esté solucionado lo antes posible"

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha insistido en que desde Salud se "analizará cada una" de las 112 reclamaciones de los pacientes por los traslados al nuevo centro de salud de 'La Villanueva'. "El Gobierno comprende perfectamente que en un momento en el que se están produciendo cambios en un asunto tan importante para las personas como es la atención de su salud, se puedan producir momentos de inquietud en algunas personas, sobre todo en las personas de una edad más avanzada", ha añadido.

Ha sido en la comparecencia de prensa, posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, preguntado por los periodistas acerca de este asunto. Ha afirmado que este centro de salud "va a ser un referente de la Atención Primaria de Logroño y de la comunidad de La Rioja en los próximos años".

Domínguez ha destacado que "son 5.000 metros cuadrados dedicados a la Atención Primaria de nuestros ciudadanos; 44 profesionales, 8 más que los que se venían prestando en el centro antiguo, así como que se pasa de 7 a 12 médicos, de 1 a 2 pediatras, de 8 a 14 enfermeras, de 3 a 6 auxiliares y de 1 a 2 celadores". Por ello, ha resaltado que "se incrementan muchísimo los servicios que se prestan habitualmente en un centro de salud normal o de los que ya existen en el municipio de Logroño".

"Además de medicina y enfermería se prestan servicios oncológicos, trabajador social, pediatría, vacunación pediátrica, cirugía, menor ambulatoria, atención sanitaria domiciliaria, obtención de muestras, electrocardiología; es decir, estamos hablando de un centro referente en la Atención Primaria mucho más moderno y que pretende muchos mejores servicios que otros centros que son más antiguos", ha añadido el portavoz del Gobierno.

Domínguez ha puesto en valor que 'La Villanueva' "no solo mejorará la atención que se presta no solo a los pacientes de ese centro sino de todo Logroño porque permitirá descongestionar otros centros de origen". No obstante, ha indicado que "cuando se produce un cambio de un centro a otro, como digo, es perfectamente comprensible que se produzca inquietud por parte de algunos pacientes".

"Les pedimos en este caso a los pacientes es que tengan confianza en que van a un centro mucho mejor, que va a prestar un servicio mejor y que en cualquier caso, como ya anunció ayer la Dirección de la Atención Primaria, puedan personalizar caso por caso de los que se están produciendo la solicitud de cambios para ver si incluso antes de los seis meses establecidos por la legislación se puede realizar algún cambio", ha concluido.

CALEFACCIÓN DEL ESPARTERO

Por otra parte, y en relación a la avería de la calefacción del Centro de Salud de 'Espartero', de la que ha alertado el CSIF, Domínguez ha indicado que "no se puede solventar mediante un arreglo del sistema actual, porque hay que cambiarlo, y eso exige, además de mucha burocracia, un nuevo proyecto".

"Desde luego estamos en ello trabajando muy intensamente y muy rápido para que esté solucionado lo antes posible", ha concluido.