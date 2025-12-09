El Gobierno riojano limita la "responsabilidad" tras las agresiones en el centro de autismo a la entidad gestora

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano (titular del centro para personas con autismo Leo Kanner ubicado en Logroño), Alfonso Domínguez, ha limitado la "responsabilidad" en las agresiones producidas en el mismo a la entidad concesionaria de la gestión.

Domínguez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido preguntado por la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño que condena a un año y ocho meses de prisión a dos extrabajadores por maltratar a un residente del centro Leo Kanner.

El responsable del Ejecutivo riojano ha puesto el acento en que el servicio "se presta a través de un contrato público licitado con una entidad, que es la que tiene la responsabilidad de la gestión del centro".

"Y es en el ejercicio de la responsabilidad de este contrato donde se ha producido esa condena", ha indicado para señalar que, desde el Gobierno de La Rioja, se "analizará y tendrá muy en cuenta a la hora de vigilar el funcionamiento del centro".

"Pero", ha añadido, "poco más podemos decir porque es una condena que tiene que ver con trabajadores de una entidad que tiene licitado ese contrato por parte del Gobierno de La Rioja".

Repregruntado sobre la labor de vigilancia del Gobierno riojano, ha indicado que "la contratación pública tiene los mecanismos de control y de vigilancia en este tipo de servicios públicos que se prestan".

"Ahora bien, cuando hay hechos que son constitutivos de delito, ya conocemos perfectamente que la jurisdicción penal tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de actuación que se pueda realizar por una administración pública", ha añadido.

Por eso, ha dicho, "dentro de esos mecanismos de control, cuando hay indicios de delito es la jurisdicción penal la que tiene la prioridad" y es ésta "la que ha establecido la condena". Por tanto, "sobre estos hechos ya se ha pronunciado el tribunal".

"Desde el punto de vista de la prestación del servicio público, el Gobierno de La Rioja, como con todos los servicios públicos, hace una labor exhaustiva de control y cumplimiento de la regulación vigente, y desde ese punto de vista poco más podemos añadir", ha finalizado.