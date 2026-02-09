Gobierno riojano moderniza el Servicio de Teleasistencia y amplía su cobertura para reforzar la autonomía y seguridad

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada por la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, y representantes de Tunstall España, presentan los dispositivos del nuevo Servicio de Teleasistencia Avanzada - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado este lunes, día 9, en el Centro de Participación Activa (CPA) de Lobete el nuevo Servicio de Teleasistencia Avanzada, acompañada por la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo y el representante de Tunstall España, David Sánchez, empresa responsable de los nuevos dispositivos tecnológicos que han comenzado a incorporarse a los hogares de los usuarios desde diciembre.

El Ejecutivo riojano renueva, moderniza y amplía todos los medios tecnológicos desplegados en los domicilios con el objetivo de reforzar la autonomía personal, mejorar la seguridad y garantizar una atención directa, cercana y continua a las personas en situación de dependencia. Desde el pasado 1 de diciembre, el nuevo Servicio de Teleasistencia Avanzada lo presta Televida Servicios Sociosanitarios S.L.U., adjudicataria del contrato de gestión por un importe de 2.278.598,40 euros.

En 2025, un total de 1.214 personas han solicitado el servicio y, actualmente, 3.901 personas cuentan con teleasistencia activa, que se está adaptando progresivamente durante el 2026 al nuevo equipamiento digital a través de nueva tecnología para una teleasistencia avanzada.

El Gobierno de La Rioja ha adquirido un nuevo equipamiento (banco de terminales y dispositivos) con una inversión cercana al millón de euros, que permitirá atender todas las solicitudes y reforzar tanto el alcance del servicio como su capacidad de respuesta.

Martín ha asegurado que con esta inversión "estamos dando pasos firmes en nuestra estrategia de cuidados, una estrategia que sitúa a las personas mayores en el centro de todas las políticas públicas".

La consejera ha recordado que "la prevención, la promoción de la salud y el fomento de la autonomía personal son pilares fundamentales de este modelo, porque permiten evitar situaciones de dependencia más severas y avanzar en la desinstitucionalización, favoreciendo que las personas puedan seguir viviendo en su hogar el mayor tiempo posible".

SALTO TECNOLÓGICO DECISIVO PARA UNA ATENCIÓN MÁS EFICAZ Y SEGURA

En este sentido, ha señalado que "el refuerzo del servicio de teleasistencia es una de las medidas más importantes para garantizar la seguridad de las personas mayores, tanto si viven solas como acompañadas, aportando tranquilidad, cercanía y una atención continua".

Martín ha destacado que el nuevo servicio supone "un salto tecnológico decisivo, al pasar de un sistema analógico a uno plenamente digital, con la tecnología más avanzada actualmente disponible en el mercado, que nos permite ofrecer una atención más eficaz, más segura y más adaptada a cada persona".

ACOMPAÑAMIENTO Y RESPUESTA INMEDIATA ANTE EMERGENCIAS

La teleasistencia es un servicio social que, con apoyo tecnológico, facilita atención continua, apoyo personal y respuesta inmediata ante cualquier necesidad o emergencia mediante un sistema de comunicación 'manos libres', disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además de la respuesta ante urgencias, el servicio proporciona seguimiento, acompañamiento, detección precoz de riesgos, prevención de crisis, apoyo emocional y soporte a las personas cuidadoras, contribuyendo a que las personas dependientes puedan permanecer en su entorno habitual con mayores garantías de seguridad y bienestar.

Es un servicio fundamental para los cuidados y la permanencia en el hogar, en sintonía con el nuevo modelo de desinstitucionalización, de las personas con dependencia y, en general, de las personas mayores que vivan solas. Esta herramienta les ofrece seguridad y promueve su permanencia en el hogar.

La renovación del Servicio de Teleasistencia Avanzada incluye la incorporación de un equipamiento tecnológico completamente actualizado, adaptado a las necesidades y perfiles de cada persona usuaria. El nuevo sistema sustituye el actual parque analógico por terminales digitales fijos y móviles de última generación, con conectividad VoLTE, WiFi y Bluetooth, lo que garantiza una comunicación más estable y segura, sin necesidad de disponer de línea telefónica fija en los domicilios.

Junto a los terminales, el servicio incorpora una amplia gama de dispositivos funcionales y de seguridad orientados a la prevención y a la detección precoz de situaciones de riesgo. Entre ellos se encuentran controles remotos adaptados, dispositivos específicos para personas con deficiencias visuales y auditivas, dispensadores de medicación, detectores automáticos de caídas, así como sensores de humo, fuego, gas, temperatura e inundaciones, que refuerzan la seguridad y la tranquilidad tanto de las personas usuarias como de sus familias.

Los nuevos terminales digitales, conectados a través de redes TCP/IP, comenzaron a instalarse de forma progresiva a partir del mes de diciembre y a lo largo de todo el año 2026, garantizando una transición ordenada y sin interrupciones del servicio.

El equipamiento ha sido suministrado por Tunstall Iberia S.A.U., adjudicataria del contrato de suministro fechado el 11 de febrero de 2025, por un importe de 999.036,50 euros, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation EU. Más capacidad operativa con unidades móviles y mayor cercanía territorial.

La implantación del nuevo Servicio de Teleasistencia Avanzada supone también un refuerzo significativo de la capacidad operativa y de la presencia territorial del servicio. Para ello, se incorporan nuevas unidades móviles destinadas a las Unidades Móviles de Teleasistencia y al personal instalador, así como nuevos puntos de atención, lo que permitirá agilizar la respuesta y mejorar la atención directa a las personas usuarias.

Además, el Gobierno de La Rioja amplía el servicio en La Rioja Baja con la puesta en marcha de un nuevo punto de atención en Alfaro, dotado de unidad móvil y recursos propios. Esta ampliación refuerza la proximidad del servicio y garantiza una cobertura más equilibrada en todo el territorio, facilitando una atención más rápida, cercana y personalizada. Este despliegue permitirá atender a más personas, con más medios y en menos tiempo, reforzando la cercanía y la calidad del servicio en toda la comunidad autónoma.