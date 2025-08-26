El Gobierno riojano muestra solidaridad con los menores migrantes pero teme que se le asigne un número que le desborde

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha asegurado hoy que esta comunidad "quiere ser solidaria" con los menores migrantes no acompañados pero ha temido que, desde el Gobierno de España, se asigne un número que le desborde.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, y preguntado por la pronta aprobación de la distribución de menores, ha incidido en el carácter "integrador" de La Rioja.
Domínguez ha preferido esperar a conocer las cifras que aporta el Gobierno central, no obstante, con respecto al número que se ha barajado que llegaría a La Rioja, ha insistido en que alcanzar los doscientos menores "desbordaría completamente" las "capacidades" de La Rioja.
Ésta anda "alrededor de los 135 plazas"; una cifra que se podría "incrementar si fuera necesario", pero, ha añadido: "Desde luego no hasta esa cifra".
"Hasta que no tengamos seguridades y certezas y hasta que no lo veamos aprobado en el Consejo de Ministros y lo veamos en un boletín, no nos podemos pronunciar", ha dicho.
En La Rioja, ha indicado, "queremos seguir utilizando nuestra solidaridad y nuestra capacidad de acogida para dar un tratamiento humano a todos los menores".
"Queremos ser solidarios y queremos ser acogedores dentro de nuestras capacidades y, a partir de ahí, esperaremos a ver lo que dice el Consejo de Ministros para actuar en consecuencia", ha incidido.