Gobierno riojano refuerza su apuesta por el medio rural incrementando en un 46% el presupuesto inicial del Plan Revive

Imagen de la intervención del consejero Osés en el evento 'Empuéblate La Rioja' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha subrayado este miércoles que el Gobierno de La Rioja "ha redoblado su compromiso de esta legislatura con favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda en el medio rural".

En este sentido, ha apuntado que ya se están destinando un total de 13,1 millones de euros para abonar las solicitudes del Plan Revive, "sin haber llegado a los dos años de vida del programa", lo que significa que "ya estamos por encima" de los 12 millones comprometidos al inicio de la legislatura hasta el año 2027.

El consejero ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación, antes de intervenir en el evento 'Empuéblate La Rioja', organizado en Riojaforum por la Fundación Eurocaja Rural con la colaboración de Next Educación, la Federación Riojana de Municipios y el Gobierno de La Rioja.

Bajo el título 'Una mirada al futuro', Osés ha expuesto las principales líneas que está desplegando el Ejecutivo para luchar contra la despoblación del medio rural, un reto "prioritario" en la agenda del Gobierno.

A este respecto, ha puesto "como ejemplo de buenas prácticas" el pionero Plan Revive para la compra, rehabilitación o adquisición de vivienda impulsado en mayo de 2024 para fijar población joven en los pueblos.

Teniendo en cuenta el presupuesto consignado hasta el momento para pagar las solicitudes (13,1 millones) y que la previsión inicial era de 3 millones al año en ayudas, "estamos destinando ya un 46% más de lo previsto en los tres primeros ejercicios presupuestarios", ha destacado el consejero.

Osés ha reiterado que el plan estará vigente al menos hasta el final de la legislatura y que ningún joven "va a quedar excluido" de estas ayudas que están suponiendo un antes y un después para el medio rural y para la lucha contra la despoblación.

"Vamos a atender todas y cada una de las solicitudes" que cumplan los requisitos dentro de un plan que ya ha alcanzado al 87% de los municipios diana de este plan. En concreto, se han superado los 1.400 solicitantes, que han registrado más de 1.000 solicitudes de ayuda en 117 de las 134 localidades riojanas con menos de 5.000 habitantes.

PLAN PIONERO QUE "HA CAPTADO LA ATENCIÓN DE OTRAS COMUNIDADES".

Un plan pionero en España que ya ha permitido impulsar nuevos proyectos de vida en localidades pequeñas como Cellorigo, Grávalos, Mansilla de la Sierra, Zarzosa o Zorraquín, lo que explica que algunas comunidades autónomas ya hayan puesto sus ojos en esta iniciativa y estén valorando aplicarla en sus respectivos territorios.

"Estamos desplegando realidades importantes a lo largo de esta legislatura, en la que hemos puesto el foco en las personas. Por eso, hemos dado pasos importantes y firmes como la mejora de la financiación de los municipios. En concreto, los pequeños municipios reciben hoy un 96% más de financiación que en 2023, lo que contribuye a que puedan mejorar la asistencia y servicio a sus vecinos", ha explicado el consejero.

Además, Osés se ha referido a todas las novedades aprobadas en esta legislatura con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos y favorecer la igualdad de oportunidades de los riojanos independientemente de donde vivan.

Dentro de este reto se enmarcan las subvenciones para la construcción de espacios con bar- cafetería para garantizar este servicio en los pueblos más pequeños. Igualmente, ha destacado la apuesta del Gobierno de La Rioja por implantar una red de cajeros automáticos para mejorar la inclusión financiera de los pequeños municipios.

Todo ello, sin olvidar la ayuda económica que prestará el Ejecutivo regional para posibilitar el derribo de edificios en ruina en los ayuntamientos con menos recurso o para permitir la contratación de alguaciles durante todo el año en los municipios de hasta 1.000 habitantes.

Osés también ha resaltado el compromiso del Gobierno riojano con la mejora de las infraestructuras viarias, como pieza clave para conectar y cohesionar el territorio.

Así, ha puesto el foco en el Plan de modernización de carreteras rurales aprobado recientemente y a través del que se prevé invertir más de 27 millones de euros hasta el 2028 en la modernización de medio centenar de carreteras rurales.

También ha hecho alusión al Carné Rioja Joven Rural que, desde su puesta en marcha, cuenta ya con más de 500 titulares, menores de 25 años y empadronados en municipios de hasta 500 habitantes, que se benefician de la gratuidad del transporte público.