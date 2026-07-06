La Gota de Leche vuelve a llenar de música la Plaza Diversidad con una nueva edición de 'Desenchufados' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Desenchufados', el ciclo de conciertos organizado por La Gota de Leche, regresa este verano con seis actuaciones gratuitas los días 9, 16 y 23 de julio en la Plaza Diversidad. Un programa del que este lunes ha dado cuenta la concejala de Juventud, Laura Lázaro.

Durante la presentación, Lázaro ha destacado que "'Desenchufados' es una muestra más del compromiso del Ayuntamiento de Logroño con el talento joven y con el acceso a la música en directo a todos los ciudadanos".

La edil de Juventud ha añadido que "un año más apostamos por un formato que favorece la visibilidad de artistas emergentes y promueve el encuentro entre diferentes generaciones en torno a la música".

Cada una de las jornadas comenzará a las 19,30 horas con la actuación de un joven solista o grupo local como telonero, mientras que a las 20,30 horas será el turno del artista principal, con una trayectoria ya consolidada y, en muchos casos, vinculado a La Rioja. Los conciertos finalizarán a las 21,30 horas.

PROGRAMACIÓN DE 'DESENCHUFADOS' 2026.

El jueves, 9 de julio, a las 19,30 horas, será el turno de LeJaynd, joven artista riojano que debuta en el escenario de 'Desenchufados' con un repertorio que combina composiciones propias y versiones. Será su primera actuación fuera del entorno del instituto y de su círculo más cercano.

Y a las 20,30 horas, tocarán The Supreme Formación, integrada por siete jóvenes músicos procedentes de la cantera de la Escuela de Música Piccolo y Saxo, dirigida por el violinista y compositor Andrés Díez. Su propuesta combina soul, funk y una cuidada selección de temas propios y versiones de grandes éxitos, en un directo lleno de energía y buen ambiente.

El jueves, 16 de julio, a las 19,30 horas, Ayvan Romero, con el corazón dividido entre su Sevilla natal y Logroño, ciudad en la que desarrolla su carrera musical, crea un puente emocional y sonoro que da forma a un repertorio íntimo, profundo y cargado de identidad.

A las 20,30 horas, Proud Owners of Nothing propone un recorrido personal por clásicos y canciones menos conocidas, reinterpretadas desde una perspectiva propia. Su repertorio viaja del tango al jazz y de Sting a Eric Satie, ofreciendo versiones sorprendentes y nuevos descubrimientos musicales. La formación está integrada por Miguel (voz y pequeña percusión), Juan (guitarra y coros) y Manuel (contrabajo).

Por último, el jueves, 23 de julio, a las 19,30 horas, subirán al escenario Los Bokeles, que nacen de la amistad y de la pasión compartida por la música. Sus integrantes se conocieron mientras estudiaban Trabajo Social y comenzaron a reunirse para tocar durante los descansos de clase. De aquellas sesiones surgió este proyecto, que ahora presentan sobre el escenario de 'Desenchufados'.

Y a las 20,30 horas, impulsados por el sonido del funk contemporáneo, Whitecartes llega con una propuesta que combina funk, R&B y soul a través de composiciones originales. La banda busca trasladar al público la esencia y el ritmo característicos de estos géneros, aportando una personalidad propia que les ha permitido abrirse camino en la escena musical vasca y riojana.