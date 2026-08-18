Gran actuación de Iván Martínez Sota en el Campeonato de Europa Absoluto de París

Archivo - El nadador riojano Iván Mattínez Sota - RFEN - Archivo

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nadador riojano del Club Natació Barcelona Iván Martínez Sota ha completado una destacada actuación en el Campeonato de Europa Absoluto, celebrado del 10 al 16 de agosto en las piscinas del Centro Acuático Olímpico de París.

Martínez Sota disputó un total de nueve carreras durante el campeonato, entre sus pruebas individuales y los relevos, midiéndose con los mejores nadadores del continente. Su participación se saldó con tres récords de España, dos sextos puestos europeos y una nueva demostración de la progresión que ha experimentado durante la temporada. Doble récord de España en el relevo mixto

Su participación comenzó el martes 11 de agosto en el relevo de 4x100 m estilos mixto, en el que fue el encargado de completar la primera posta, correspondiente a la espalda. En las eliminatorias, el equipo español estableció un nuevo récord de España con una marca de 3:45.87 y consiguió clasificarse para la final.

Por la tarde, el relevo nacional volvió a mejorar el récord, situándolo en 3:45.10, para finalizar en una meritoria sexta posición. Iván completó su posta de espalda en 53.78 durante la sesión matinal y rebajó su registro hasta 53.32 en la final.

RÉCORD DE ESPAÑA Y SEXTO PUESTO EN LOS 50 ESPALDA

El jueves 13 llegó el turno de los 50 m espalda. Iván marcó 24.88 en las eliminatorias y obtuvo el decimocuarto puesto, clasificándose para las semifinales. En la sesión de tarde firmó una de las grandes actuaciones del campeonato.

Con un tiempo de 24.40, batió el récord de España que poseía Hugo González y consiguió una plaza para la final. En una final muy disputada, celebrada el viernes 14, el nadador riojano volvió a acercarse a su nuevo récord nacional. Detuvo el cronómetro en 24.49 y terminó en sexta posición, situándose entre los mejores especialistas europeos de la distancia.

UNDÉCIMO DE EUROPA EN LOS 100 ESPALDA

El sábado 15 compitió en una de sus pruebas favoritas, los 100 m espalda. Iván registró 53.67 en las eliminatorias y obtuvo el pase a las semifinales. Por la tarde mejoró su tiempo hasta 53.61 y concluyó en la undécima posición europea, quedándose a las puertas de la final. Sexto puesto para cerrar el campeonato Iván puso el broche a su participación el domingo 16 con el relevo masculino de 4x100 m estilos. España marcó 3:32.98 en las eliminatorias y consiguió clasificarse para la final. Ya por la tarde, en la última prueba del campeonato, el equipo nacional mejoró su registro hasta 3:32.15 y alcanzó la sexta posición.

Iván Martínez Sota cierra así un sobresaliente Campeonato de Europa: nueve carreras, tres récords nacionales -dos en el relevo mixto y uno individual en los 50 espalda-, dos sextos puestos y una undécima posición en los 100 espalda.