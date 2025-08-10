Gran éxito de público en la 'IX jornada cultura y vino en el Castillo de Nalda' - AYUNTAMIENTO DE NALDA

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Gran ambiente y amplia participación en esta jornada cultural, organizada por el Ayuntamiento de Nalda, que conjuga las visitas a calados con actividades en la Fortaleza en el icónico enclave de la Fortaleza.

Un Castillo de Nalda Señorío de Cameros repleto de gente deseosa de disfrutar de una de las actividades más arraigadas en el calendario cultural, organizado por el Ayuntamiento de la localidad, acogió ayer la novena edición de la 'Jornada Cultura y Vino'.

Un día en el que vecinos, bodegas y visitantes se dan la mano para disfrutar a partes iguales de los vinos, la gastronomía y la cultura de Nalda. Se aprovechó la jornada para visitar algunos de los calados de los barrios de bodegas, que abrieron sus puertas para dar a conocer uno de los elementos más tradicionales de nuestra tierra.

Esta 'IX Jornada Cultura y Vino en el Castillo de Nalda Señorío de Camero' prosiguió disfrutando de los Vinos de las Bodegas participantes (Viña Ijalba, Finca Los Arandinos, Bodegas y Viñedos San Esteban de Murillo de Río Leza, Nivarius - Proelio y Araico, además de Mostea con su nueva bebida) y los pinchos de las Asociaciones del pueblo, amenizados con música ambiente.

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana ha querido "dar las gracias a todas las Asociaciones, Bodegas y participantes que un año más pusieron su esfuerzo y su trabajo para, con el impulso de todos, seguir haciendo de esta Jornada Cultura y Vino en el Castillo de Nalda una de las fechas ineludibles de nuestro calendario cultural".

El Consistorio ha finalizado afirmando que "esta Jornada se ha convertido en un referente cultural que sirve para poner en valor tanto elementos patrimoniales de primer orden como el Castillo de Nalda o el Barrio de Bodegas, como la gastronomía y los vinos de nuestra tierra, todo ello acompañado del mejor patrimonio de nuestro pueblo, sus gentes y la implicación de todo el tejido asociativo colaborando en la realización de la jornada; lo que supone un maridaje perfecto para que sea un éxito".