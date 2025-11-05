Una grieta en el internado del Centro Marques de Vallejo obliga a que los alumnos no pernocten esta noche en el centro

Archivo - El consejero de Educación, Alberto Galiana - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras la aparición de una grieta en una de las habitaciones del internado del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo (ubicado en Carretera de Burgos, km. 4,5, de Logroño) la Consejería de Educación, en coordinación con los técnicos del servicio de Arquitectura, han decidido, por seguridad, que el alumnado que reside en el internado esta noche no pernocte en el centro.

La decisión la han tomado también conjuntamente con el equipo directivo del centro.

Aún así y como explican desde la Consejería de Educación, la actividad lectiva "no se suspende, sino que mañana se retoma con total normalidad".

También explican que el servicio de transporte para el alumnado que utiliza el internado "está garantizado por la propia Consejería para el traslado de todos los estudiantes tanto al centro como a sus localidades".

Este mismo jueves, una empresa especializada evaluará el estado del internado y se decidirá si los alumnos pueden volver al internado.