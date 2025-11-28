El grupo de divulgación Vaya Profes entrega este viernes los premios de sus concursos de dibujo y escritura

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Divulgación Vaya Profes entrega este viernes, 28 de noviembre, los premios del II Concurso de Dibujo 'Y a ti, ¿quién te enseñó?' y del I Concurso de Escritura '¿Qué es la universidad para ti?', en un acto que se celebrará desde las 17,00 horas en el Salón de Actos del Edificio Filología y que incluirá la representación del espectáculo Locos cuentos inquietos, narrado por Fernando Moreno, de la compañía El perro azul.

Antes de la entrega de los galardones, el grupo realizará una presentación y una visita a la Exposición 'Miradas sobre la Enseñanza y la Universidad' con los trabajos presentados a concurso.

Dirigida al público familiar, prioritariamente, menores de 4 a 12 años, en este cuentacuentos el público viaja a un reino donde la reina Martina ha tomado una decisión insólita: robar los colores de todos sus súbditos. Este primer cuento se relaciona con el concurso de dibujo, donde a veces, es necesario dibujar para expresar lo que queremos contar.

El segundo cuento cuenta la historia del pirata Higinio, que se ha enamorado nada menos que ¡de la Luna! Pero ¿cómo se conquista algo tan inalcanzable? Este cuento enlaza con el concurso de escritura y el esfuerzo que hay que hacer a veces para llegar, por ejemplo, a estudiar en la Universidad.

Finalmente, sobre las 18,15 horas está prevista la entrega de premios del II Concurso de Dibujo 'Y a ti, ¿quién te enseñó?' y, sobre las 18,30 horas, del I Concurso de Escritura '¿Qué es la universidad para ti?'

Esta actividad forma parte del Plan de Actividades de Divulgación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.