El Grupo Erisa celebra 50 años de historia, crecimiento y compromiso con La Rioja

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Erisa ha celebrado este jueves su 50 aniversario con un acto institucional en el Círculo Logroñés que ha reunido a autoridades, clientes, proveedores, amigos y miembros de su equipo. El evento ha comenzado con la proyección del vídeo conmemorativo del 50 aniversario, un emotivo recorrido por la trayectoria y los valores de la compañía desde su fundación en 1976 hasta la actualidad.

A continuación han intervenido los actuales responsables del grupo, David Jiménez (director general) y José Antonio Jiménez (director gerente), quienes han destacado la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios del mercado, diversificar su actividad y abordar proyectos de gran envergadura tanto en el ámbito industrial como en el sector público y privado.

Asimismo, han puesto en valor el papel de las personas como motor fundamental del crecimiento de la compañía. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el homenaje a José Antonio Jiménez Carrillo, fundador de Erisa, en reconocimiento a su trayectoria y legado empresarial, que continúa marcando la identidad del Grupo bajo el principio de "hacer las cosas bien... y a la primera".

UN LIBRO QUE RECOGERÁ LA HISTORIA DE LA EMPRESA

Durante el acto, sus hijos David y José Antonio han anunciado que están preparando un libro que recogerá la historia de la empresa y el legado de sus padres. Aunque la publicación verá la luz próximamente, han querido compartir este proyecto como un gesto de reconocimiento a toda una vida dedicada a Erisa.

El evento ha continuado con la intervención del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, quien ha destacado la contribución del Grupo Erisa al desarrollo económico e industrial de la ciudad.

La clausura institucional ha corrido a cargo de la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, quien ha subrayado el papel de empresas como Erisa en la generación de empleo, innovación y crecimiento en la región.

La jornada ha finalizado con un brindis y un cóctel para los asistentes, acompañado de un concierto tributo a los Beatles, a cargo del grupo The Nowhere Plan, poniendo un broche festivo a la celebración.

50 AÑOS DE HISTORIA EMPRESARIAL

Fundado en 1976, Grupo Erisa se ha consolidado como una empresa de referencia en el ámbito de las instalaciones eléctricas, térmicas, domótica y seguridad. En la actualidad, el grupo está formado por compañías como CES Instalaciones Térmicas y Mantenimiento S.L. y Aire y Temperatura S.L., entre otras, además de la propia Erisa, configurando un ecosistema empresarial sólido y diversificado.

Grupo Erisa genera empleo para más de 120 personas, con una plantilla formada en más de un 90% por profesionales riojanos, lo que refuerza su arraigo y compromiso con el territorio. El 50º aniversario de Grupo Erisa supone también la conmemoración de medio siglo de contribución al desarrollo industrial, energético y urbano de La Rioja, acompañando el crecimiento empresarial y la modernización de infraestructuras clave de la comunidad.

A lo largo de estas cinco décadas, la compañía ha participado en proyectos de gran relevancia, como la electrificación de la Central de Ciclo Combinado de Arrúbal, la instalación de la cubierta solar del Ayuntamiento de Logroño o la iluminación ornamental y funcional de elementos emblemáticos del patrimonio de la ciudad, como el Puente de Hierro y el Puente de Piedra.

Su evolución ha estado marcada por la innovación, la especialización técnica y la apuesta constante por la calidad, manteniendo siempre su esencia como empresa cercana, solvente y comprometida con sus clientes.

Además, Grupo Erisa mantiene un firme compromiso con la sociedad riojana, colaborando activamente en el fomento del deporte regional mediante el patrocinio de equipos tanto en el ámbito escolar como de clubes de referencia, como el Club Baloncesto Clavijo y el Haro Rioja Voley. En este 50 aniversario, Grupo Erisa reafirma su vocación de futuro, con nuevos retos ligados a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la transformación tecnológica, manteniendo siempre su esencia: cercanía, fiabilidad y excelencia en el trabajo.