Grupo 9 de Universidades registra 9.673 inscripciones en el XIII Plan Online de Formación del Personal Técnico

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Sectorial de Gerencias del Grupo 9 de Universidades (G-9) se ha reunido en Logroño para abordar cuestiones de gestión universitaria y conocer detalles del inicio este lunes de las primeras acciones formativas del XIII Plan Online de Formación del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que ha registrado 9.673 inscripciones en su edición de 2026.

El plan, que se desarrolla anualmente a través del Campus Digital Compartido del G-9, cuenta con una oferta dirigida al PTGAS que incluye cursos en gobernanza pública estratégica, gestión económica y contabilidad analítica, contratación del sector público, calidad institucional, igualdad y diversidad, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada a la gestión universitaria, entre otras materias.

El volumen de inscripciones confirma, según los miembros de la comisión sectorial de Gerencias, la consolidación de este modelo de formación interuniversitaria, que permite compartir recursos y especialización entre las universidades públicas que integran el grupo desde hace 13 años.

La implantación coordinada de la inteligencia artificial ha sido otro de los asuntos destacados abordados en el encuentro. Las gerencias han coincidido en la conveniencia de avanzar hacia estrategias compartidas y de organizar un próximo foro específico en los próximos meses para analizar aplicaciones concretas orientadas a mejorar la eficiencia administrativa en las universidades del grupo.

Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo y presidente de la Comisión Sectorial de Gerencias del G-9, ha incidido en que "la colaboración interuniversitaria es una herramienta estratégica para fortalecer el sistema público", destacando la importancia de compartir formación, tecnología y experiencias de gestión para afrontar los años venideros en las universidades del Grupo.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén que participan activamente en el Campus Digital Compartido G-9.